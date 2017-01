Obama’nın mirası mültecileri yaktı

ABD’de Donald Trump’tan önceki Başkan Barack Obama’nın bıraktığı mirasın bedelini ülkede vatandaşlığı bulunmadan izinle yaşayan yabancılar ve ‘mülteciler’ ödüyor. Görevde kaldığı süre boyunca politikalarıyla Orta Doğu’da problemlerin daha da büyümesine neden olan ve geride bir ‘terör sorunu’ bırakan Obama’nın hataları nedeniyle yeni Başkan Trump da 7 ülkenin vatandaşlarına ‘toptancı’ yaklaşım gösterince mağduriyeti yine Müslümanlar yaşıyor. Trump’ın Cuma günü imzaladığı Başkanlık kararnamesi sonrası, dün ABD’ye gelen Suriye, Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşı onlarca Müslüman vizeleri iptal edildiği gerekçesiyle havaalanlarında gözaltına alındı. Gözaltıları protesto etmek amacıyla binlerce ABD’li aktivist ve avukat havaalanlarında toplandı.

İLK DAVA AÇILDI

New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda 12 kişinin gözaltına alınması 2 bin kadar eylemci tarafından protesto edildi. Protestoda, “korkuya hayır, düşmanlığa hayır, duvarlara hayır mülteciler buraya hoşgeldiniz” diye bağıran eylemcilerin taşıdıkların pankartların birinde “First Lady Melania Trump’ın da sınır dışı edilsin” isteğine yer verildi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden gönüllü avukatlar da ilk davayı burada açtı. Girişim sonucu gözaltına alınanlardan biri olan ve ABD Silahlı Kuvvetleri için 10 yıl tercümanlık yaptığı öğrenilen Hameed Khaldi Darweesh adlı Iraklı serbest bırakıldı. New York dışındaki hava alanlarında da onlarca gözaltı olayları yaşandı. Seattle’daki Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 3000 eylemci, New Jersey’deki Newark Liberty Havalimanı’nda 120’den fazla kişi kararları protesto etti.

PROTESTO YAYILDI

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktörü Alia Salem ABD’nin Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda 50 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Philadelphia Uluslararası Havalimanı›nda da iki Suriyeli aile Gümrük ve Muhafaza memurları tarafından gözaltına alınıp geri gönderildi. Chicago’da da avukatlar gözaltına alınan 17 kişi için harekete geçti. Los Angeles Uluslararası Havalimanı (LAX) ve San Francisco Havalimanı’nda (SFO) da hareketli anlar yaşandı:

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Mülteci Hakları Kaliforniya Direktörü Jennie Pasquarella, gözaltı kararlarının kaldırılması için harekete geçtiklerini belirterek, aralarında biri 70 yaşında yedi kişinin Los Angeles’ta gözaltına alındığını açıkladı.

MAHKEME DURDURDU

Öte yandan New York federal mahkemesi 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar verdi. New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının “onarılmaz bir zarara” neden olabileceği gerekçesiyle ABD’ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD’de kalması yönünde karar aldı.