Obama’nın mirası mültecileri yaktı
ABD’de eski Başkan Barack Obama’nın geride bıraktığı ‘mülteci ve terör’ sorununa Trump da toptancı yaklaşıp 7 ülkeden vatandaşların vizelerini iptal edince ilk günden havaalanları karıştı. Yüzlerce kişi gözaltına alınıp geri gönderilince binlerce ABD’li aktivist ve avukat Müslümanların yardıma koştu.
ABD’de Donald Trump’tan önceki Başkan Barack Obama’nın bıraktığı mirasın bedelini ülkede vatandaşlığı bulunmadan izinle yaşayan yabancılar ve ‘mülteciler’ ödüyor. Görevde kaldığı süre boyunca politikalarıyla Orta Doğu’da problemlerin daha da büyümesine neden olan ve geride bir ‘terör sorunu’ bırakan Obama’nın hataları nedeniyle yeni Başkan Trump da 7 ülkenin vatandaşlarına ‘toptancı’ yaklaşım gösterince mağduriyeti yine Müslümanlar yaşıyor. Trump’ın Cuma günü imzaladığı Başkanlık kararnamesi sonrası, dün ABD’ye gelen Suriye, Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşı onlarca Müslüman vizeleri iptal edildiği gerekçesiyle havaalanlarında gözaltına alındı. Gözaltıları protesto etmek amacıyla binlerce ABD’li aktivist ve avukat havaalanlarında toplandı.
İLK DAVA AÇILDI
New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda 12 kişinin gözaltına alınması 2 bin kadar eylemci tarafından protesto edildi. Protestoda, “korkuya hayır, düşmanlığa hayır, duvarlara hayır mülteciler buraya hoşgeldiniz” diye bağıran eylemcilerin taşıdıkların pankartların birinde “First Lady Melania Trump’ın da sınır dışı edilsin” isteğine yer verildi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden gönüllü avukatlar da ilk davayı burada açtı. Girişim sonucu gözaltına alınanlardan biri olan ve ABD Silahlı Kuvvetleri için 10 yıl tercümanlık yaptığı öğrenilen Hameed Khaldi Darweesh adlı Iraklı serbest bırakıldı. New York dışındaki hava alanlarında da onlarca gözaltı olayları yaşandı. Seattle’daki Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 3000 eylemci, New Jersey’deki Newark Liberty Havalimanı’nda 120’den fazla kişi kararları protesto etti.
PROTESTO YAYILDI
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktörü Alia Salem ABD’nin Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda 50 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Philadelphia Uluslararası Havalimanı›nda da iki Suriyeli aile Gümrük ve Muhafaza memurları tarafından gözaltına alınıp geri gönderildi. Chicago’da da avukatlar gözaltına alınan 17 kişi için harekete geçti. Los Angeles Uluslararası Havalimanı (LAX) ve San Francisco Havalimanı’nda (SFO) da hareketli anlar yaşandı:
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Mülteci Hakları Kaliforniya Direktörü Jennie Pasquarella, gözaltı kararlarının kaldırılması için harekete geçtiklerini belirterek, aralarında biri 70 yaşında yedi kişinin Los Angeles’ta gözaltına alındığını açıkladı.
MAHKEME DURDURDU
Öte yandan New York federal mahkemesi 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar verdi. New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının “onarılmaz bir zarara” neden olabileceği gerekçesiyle ABD’ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD’de kalması yönünde karar aldı.
KANADA’DAN MÜLTECİLERE DAVET
ABD’de 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mültecilerin Kanada’ya gelebileceğini söyledi. Associated Press’e konuşan Kanada Başbakanlığı Sözcüsü Kate Purchase, “Başbakan bir sonraki görüşmelerinde ABD Başkanı’na, Kanada’nın göçmen ve mülteci programının başarılarını anlatmayı dört gözle bekliyor” dedi.
İRAN’DAN MİSİLLEME GELDİ
İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesi yürürlükten kaldırılana kadar Amerikan vatandaşlarının İran’a girişinin yasaklanacağını duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “ABD’nin İran devletiyle bazı konularda ihtilafları vardır. Ancak buna rağmen Müslümanlara getirilen yasak, bu devletin İran halkına dost olduğu şeklindeki iddiasının temelsiz olduğunu göstermektedir” dedi. Ayrıca Tahran yönetimi, ABD’nin İran’daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Dünyadan uygulamaya sert tepki
ABD’de yedi ülkenin vatandaşlarına uygulanan vize iptali Avrupalı siyasilerin sert tepkisine neden oldu. İngiltere’de İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, bir televizyon programında, yasak kaldırılana kadar Trump’ın İngiltere’ye yapacağı resmi ziyarete izin verilmemesi çağrısı yaptı. Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da ABD’ye giriş yasağını “utanç verici ve zalimce” diye nitelendirdi. İngiliz hükümeti de yayımladığı yazılı açıklamada, yasaktan İngiliz vatandaşlarını etkilemesi halinde resmi girişimlerde bulunulacağını duyurdu. Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, terörizme karşı gerekli kararlı mücadelenin belirli kökene veya inanca sahip insanların genel zan altında bırakılmasını haklı çıkaramayacağına inandığı söyledi. İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter de uygulamanın hukuksuz olduğunu dile getirip ABD’yi uyardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.