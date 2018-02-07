‘Oda’ların vesayeti sona erdirilmeli

Başta Barolar, Tabipler ve Mimarlar olmak üzere yarı kamu kuruluşu niteliğindeki odaların meslekleri dışına çıkıp bir siyasi parti gibi açıklamalar yapmaları, milli duruş yerine terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarının sözcülüklerine soyunmalarıı, aidat terörü estirmeleri ve en önemlisi de tekel oluşturmaları bu odaların üyelerini dahi isyan ettirdi. Mevcut meslek odalarının 1961 darbe Anayasası ile kurulan vesayet sisteminin son temsilcileri olduğunu ve kendilerini temsil etmediklerini kaydeden Mimar ve Mühendisler Grubu ve Birlikte Değişim Grubu, sendikalarda olduğu gibi yasal değişiklikle bir tek ‘oda’ya zorunlu üyeliğin kaldırılarak her meslek için en az iki alternatifli oda sistemine geçilmesini, oda yönetimlerinin de temsil adaleti açısından nisbi sistemle yapılmasını talep etti.

DARBE ŞEKİLLENDİRDİ

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her mesleğe ait mesleki düzenlemeler ve ihtiyaçlar için kurulan odalar, son olarak Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekatında görüldüğü gibi ‘Milli beka’ sorununa dönüştü. Türkiye’de 50’li yıllardan itibaren kurulmaya başlayan meslek odaları, 1961 Anayasası ile yarı kamu kuruluşu statüsüne kavuşmakla kalmadı, aynı zamanda yönetime gelen darbe rejiminin toplum içindeki araçlarından biri olarak yeniden dizayn edildi. Doktor, mühendis, avukat, mimarların ofis açıp mesleğini yapabilmesi için ilgili odalara üye olmaları, aidat ödemeleri zorunlu hale getirildiği gibi bu oda yönetimlerine de meslekten men etmeye varan geniş yaptırım gücü verildi. 27 Mayıs 1961 darbesi sonrası bu odalara verilmekle kalınmadı, odalar ‘ihtiyaç duyulduğunda devreye sokulacak’ bir taşeron, Meclisin üzerinde bir vesayetçi güç haline getirildi.

28 ŞUBAT VE GEZİ

28 Şubat 1991 Postmodern darbe sürecinde ve Gezi kalkışmasında bu odaların meslekleri dışında nasıl bir muhalefet partisi gibi hükümete karşı toplumsal baskı kurmak için kurgulandıkları da görüldü. Son olarak Zeytin Dalı harekatında, bu odaların terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmaları, hatta Türkiye’yi eleştiren ülkelerle paralel açıklamalarda bulunmaları, binlerce üyesinin de tepkisini çekiyor.

BİZİ TEMSİL ETMİYOR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 24 oda bulunduğu ve bunların tamamının aynı ideolojiye mensup marjinal sol gruplarca yönetildiği için 20 yıl önce Mimar ve Mühendisler Grubu’nu (MMG) kurduklarını kaydeden MMG Yüksek İstişare Kurulu üyesi mimar Mehmet Osmanlıoğlu, “Ama mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle, hepimiz bu odalara üye olmak, aidat ödemek ve bizim duygu ve düşüncelerimize ters olan açıklamalarını dinlemek zorundayız. Biz milli hassasiyetleri olan mimarlarız ve odanın bizi temsil etmediğini düşünüyoruz” diye konuştu. Osmanlıoğlu, şunları söyledi:

AVRUPA’DA FARKLI

“Bu STK’larda gettolar oluşmuş. 50 yıldır aynı isim tarafından yönetilen bir oda olabilir mi? Devletteki adil temsi hakkı, STK’larda da oluşturulmalı. Bu odalar bir deolojik grubun eline geçmiş ve kendi dışındaki farklı görüşlere yer vermeyen, kurtarılmış bölgelere dönüşmüş. Bunların başında Mimarlar Odası geliyor. 36 yıllık mimarım, bağlı olduğum odamın bir tane mesleki sorunumu çözdüğünü görmedim. Ama Afrin harekatından Gezi olaylarına kadar mimarlıkla ilgisi olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen her konuyla ilgililer. Almanya veya İngiltere’de böyle bir meslek odası bulamazsınız.”