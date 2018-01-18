TBMM Genel Kurulu OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkereyi kabul etti BMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine başlandı Tezkereye göre OHAL'in 19 Ocak günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay daha uzatıldı