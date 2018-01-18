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TBMM Genel Kurulu OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkereyi kabul etti

BMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine başlandı Tezkereye göre OHAL'in 19 Ocak günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay daha uzatıldı

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Olağanüstü halin (OHAL) 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmaların ardından, OHAL'in, 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Tezkere, yapılan oylama sonucu kabul edildi.

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