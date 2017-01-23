OHAL işlemlerine itiraz komisyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan dört kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.

ÜYE SAYISI YEDİ

Komisyon yedi üyeden oluşacak. Başbakan bu üyelerden üçünü atayacak. Adalet ve İçişleri bakanlıkları birer üye, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ise Yargıtay ve Danıştay’daki tetkik hakimlerinden birer üye belirleyecek. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dört olacak.

Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek komisyonun görevleri şöyle: “Kamu görevinden çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi. Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi. Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel eğitim ve sağlık kuruluşları, vakıf üniversiteleri, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması. Emekli personelin rütbelerinin alınması.”

GÖREV SÜRESİ 2 YIL

Komisyon, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek. Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapacak. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde yeni üyeler belirlenecek. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabiliyor. Üyeler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam edecek.

GİZLİLİĞİ KORUMA

Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek. Üyeler ve Komisyon çalışmalarında görevlendirilenler, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak. Kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam edecek.