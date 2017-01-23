OHAL işlemlerine itiraz komisyonu
OHAL kararnamelerindeki işlemlere yönelik itirazları değerlendirmek üzere komisyon kuruldu. 7 üyeden oluşacak komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Yeni KHK’larla gözaltı süresi de 7 güne indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan dört kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.
ÜYE SAYISI YEDİ
Komisyon yedi üyeden oluşacak. Başbakan bu üyelerden üçünü atayacak. Adalet ve İçişleri bakanlıkları birer üye, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ise Yargıtay ve Danıştay’daki tetkik hakimlerinden birer üye belirleyecek. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dört olacak.
Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek komisyonun görevleri şöyle: “Kamu görevinden çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi. Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi. Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel eğitim ve sağlık kuruluşları, vakıf üniversiteleri, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması. Emekli personelin rütbelerinin alınması.”
GÖREV SÜRESİ 2 YIL
Komisyon, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek. Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapacak. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde yeni üyeler belirlenecek. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabiliyor. Üyeler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam edecek.
GİZLİLİĞİ KORUMA
Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek. Üyeler ve Komisyon çalışmalarında görevlendirilenler, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak. Kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam edecek.
BAŞVURULAR VALİLİĞE
Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecek. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek. Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulacak. Komisyon kararlarına karşı Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.
GÖZALTI SÜRESİ 7 GÜN
Yeni KHK ile daha önce 30 gün olarak uygulanan gözaltı süresi 7 günü indirildi. Ancak, delillerin toplanmasında güçlük çekilmesi, şüpheli sayısının çokluğu gibi şartlarda savcı bu süreyi 7 gün daha uzatabilecek. KHK ile terör suçlarındaki gözaltı süreleri de belirlendi. Buna göre Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda gözaltı süresi en çok 30 gün olarak uygulanacak. Yeni KHK ile avukatla görüşme kısıtlaması da kaldırıldı.
KAMUDAN 367 İHRAÇ
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kamu kurumlarından 367 kişi ihraç edilirken, 124 kişi de görevine iade edildi. İhraç edilenler arasında TMSF Başkan Yardımcısı Zülfikar Şükrü Kanberoğlu ile TMSF Genel Müdürü Mehmet Ali Gökçe de bulunuyor. 683 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan On4 TV ve Kanal 12 ise kapatıldı.
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