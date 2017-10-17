OHAL 3 ay daha uzatıldı

TBMM Genel Kurulu’nda Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada OHAL'in uzatılması kabul edildi.

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 16 Temmuz sabahı aydınlığa uyandıklarını belirterek, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Abhazı Meclis'in bahçesini tıka basa doldurduklarını ifade etti. Dağ, “O gece bu millet adeta Malazgirt’i, İstanbul’un fethini, denize askerini süren Fatih’in torunları olduğunu, Çanakkale’yi tekrar yaşadı. Bunu bütün genleriyle ortaya koydu” dedi.

15 Temmuz’a gidilirken çok önemli süreçlerin yaşandığını ifade eden Dağ, “15 Temmuz 2016’yı Gezi olaylarından sonra yaşanan süreçten ayrı tutmak mümkün değil. O süreci biz bugün de beraber aynı bağlamda düşünmek zorundayız. Mayıs ayının 13’ünde dostane gibi gözüken Gezi olaylarında 81 ilin tamamında vandallığa varan sokakların tahrip edildiği, seçilmiş hükümeti zor durumda bırakmak için eyleme dönüşen bir hadiseyi hep birlikte yaşadık. 15 Temmuz 2016’ya gelirken 17- 25 Aralık seçim endeksi darbe girişimini ayrı düşünmemiz mümkün değil. 15 Temmuz 2016’da silahlarla, milletin vergileriyle alınan toplarla, tanklarla, uçaklarla o işlemi gerçekleştirenler yine bu milletin verdiği yetkiyle 17-25 Aralık’ta darbe teşebbüsünde bulundular” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece bütün partilerin kendi ideolojik aidiyetlerini de bir kenara bırakarak halkın iradesine sahip çıktıklarını söyleyerek, “Bu darbe girişimine karşı parlamenter demokrasi birikimi çok önemli bir sınav vermiştir arkadaşlar. Öncelikle siyaset kurumu darbecilere teslim olmamıştır. 15 Temmuz'da millete ve devlete karşı terör örgütü FETÖ tarafından başlatılan darbe kalkışması bu parlamento çatısı altında tüm partilerin demokrasiden yana ortak tavrı ve halkın büyük direnişi sayesinde bozguna uğratılmıştır” şeklinde konuştu.

Adıgüzel şunları kaydetti:

“Bakın, TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı iş gücü istatistiklerine göre 2017 Haziran ayında yüzde 10,2 olan işsizlik oranı, Temmuz ayında yüzde 10,7'ye yükseldi. Genç işsizliği ise söylemeye dilim varmıyor. Bugün Türkiye'de her 5 gençten 1'i işsiz, sizin resmî rakamlarınıza göre işsiz. Kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puana yakın artarak yüzde 35,2 oldu. OHAL döneminde 1,1 milyon kişi daha kayıt dışı çalışmaya mahkûm edildi. OHAL ilan ettiğinizden bu yana en az 425 kadın öldürüldü, onlarca çocuğumuz şiddete uğradı. Aladağ'da, Adana'nın Aladağ ilçesinde göz yumduğunuz ihmallerle kaybettiğimiz çocuklarla birlikte bizim yüreğimizi de yaktınız. Ama siz ne kadınları ne çocukları umursamadığınızı bir kez daha gösterdiniz.”

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp da, 11 Eylül 2015 tarihinden beri 103 belediyelerinin 94'üne kayyum atandığını belirterek, “71 belediye başkanımız ve belediye eş başkanlarımız, belediye eş başkanlarının vekilleri de dâhil olmak üzere tutuklanarak cezaevine konuldu. OHAL'de ne oldu? OHAL'de ihraçlar oldu, açığa almalar oldu, sürgünler oldu. 4 bin 302 yargı, 6 bin 470 TSK, 3 bin 106 jandarma, 155 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 bin 984 Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu, 75 bin 102 kamu görevlisi olmak üzere 112 bin 119 kişi görevinden alındı. Ayrıca sözleşmesine son verilen, sözleşmesi yenilenmeyen kamu görevlileri de eklendiği zaman görevine son verilen kamu görevlilerinin toplam sayısı 150 bini aştı. Eğer onları da bir araya getirirsek toplamda ayrıca 30 kamu emekçisi ihraç edildi. 40 bine yakın kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı, daha sonra bunlardan 34 bine yakını görevine iade edildi” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, OHAL’in 21 Temmuz tarihinde kabul edildiğini hatırlatarak, gerek Türkiye’deki, gerek Türkiye dışındaki yansımalarının devam ettiğini kaydetti. Akçay, 15 Temmuz’da Türkiye’yi sonu belli olmayan mecralara sürükleyecek bir darbe girişimi ve terör saldırısı ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, “Tüm kurumlarla, ekonomik ve sosyal hayatın her bir hücresine çöreklenmiş bir hain örgütün organize saldırısıyla mücadele ettik. Hamdolsun bu emperyalist küresel projeye ‘dur’ dedik. Vatan kaybının sınır hattına geldiği noktada büyük Türk milletinin feraseti ve dirayeti ile ayağa kalktık. Bizler kutsal çatı altında, bombaların ve mermilerin gölgesi altında, vatandaşlarımızı meydanlarda, sokaklarda devletimizi yıkılmaktan, milletimizi ve vatanımızı parçalanmaktan kurtardılar. 15 Temmuz şaka, oyun, tiyatro, senaryo değildi, 15 Temmuz ‘kontrollü darbe’ hiç değildi. Devletimiz taşeron bir terör örgütü tarafından ele geçirilmek istendi” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada OHAL'in uzatılması kabul edildi. OHAL, beşinci kez uzatılmış oldu.