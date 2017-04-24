OHAL’de sınırsız ifade özgürlüğü
İfade özgürlüğü ve demokrasi eksikliği iddialarının kampanyaya dönüştürüldüğü bir dönemde, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili Türkiye’yi suçlayan ağır ifadelerin kullanıldığı, dövizlerin açıldığı etkinlik müdahalesiz sona erdi.
Özellikle Batı kaynaklı yürütülen, ‘Türkiye’de demokrasi ve ifade özgürlüğü yok’ kampanyasının sürdürüldüğü bir dönemde, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili, Türkiye’yi suçlayan, özür ve tazminat talep edilen bir eyleme imza atıldı. İnsan Hakları Derneği (İHD), öncülüğünde yapılan ve dünyanın çeşitli yerlerinden Ermenilerin de katıldığı 1915 Ermenilerini anma etkinliği, Türkiye’ye öfke yağdırılan bir gösteriye dönüştü. Taşınan döviz ve pankartlarda, Türkiye’ye ağır suçlamalar yöneltildi. Öğlen saatlerinde, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen anmaya, İHD üyelerinin yanı sıra Avrupa´dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Ermeniler de katıldı. Anma süresince ellerinde karanfiller bulunan ve 1915 olaylarında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, üzerinde “Ermeni Soykırımı tanı, af dile, tazmin et” yazılı pankart açtı.
MÜDAHALE EDİLMEDİ
Anmanın yapıldığı bölgede bulunan ve öğrenci oldukları öğrenilen bir grup slogan attı. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz, Enver Paşa’nın askerleriyiz sloganları atan grup polisin araya girmesiyle kısa sürede bölgeden uzaklaştırıldı.Anmaya katılan Avrupa Irkçılık Karşıtı Taban Hareketi (EGAM) Başkanı Benjamin Abtan söz aldı. Abtan, “Soykırım inkarına karşı yürütülen mücadele sadece burada değil, bütün dünyada yürütülen bir mücadele. Biz Avrupa’dan ve Amerika’dan gelen Ermeniler ve olmayanlar olarak bu mücadele için buradayız” dedi. Ortak açıklamayı okuyan Meral Çılgın da “Bugün Ermeni Soykırımın kurbanlarını anıyor, faillerin torunları olarak utancımızı dile getiriyor, inkara son diyoruz” dedi.
Asıl katliamı Ermeniler bize yaptı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan özel oturumda, Talat Paşa Komitesi Başkanı Ali Erdinç, Ermenilerin 1915 yılına ait iddialarının gerçeği yansıtmadığını, tam tersi o tarihlerde Türklerin Ermenilerce katledildiğini söyledi. Ermeni yalanlarına karşı tam bir kuvayı milliye ruhuyla, hiçbir korku duymadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdinç, “Haklı davamızı tüm dünyaya anlatmamız lazım. Aslında 24 Nisan 1915’te Ermeniler Türkleri katletti. Van’da 2 günde 25 bin insan Ermenilerce katledildi. 31 Mart 1918’de aynı şekilde Bakü’de 30 bin insan katledildi. Önce kendi toplumlarımızı sonra dünya kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.
DÜNYAYI KANDIRIYOR
AMİA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, bazı ülkelerin uyguladığı çifte standarta dikkat çekti. Türkiye’nin konuya ilişkin arşivlerini açacağını tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan İsa Habibbeyli, “Tüm bunlara rağmen Ermenistan sahte soykırım politikasını devam ettiriyor ve dünyayı kandırıyor” ifadelerini kullandı.
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