OHAL’de sınırsız ifade özgürlüğü

Özellikle Batı kaynaklı yürütülen, ‘Türkiye’de demokrasi ve ifade özgürlüğü yok’ kampanyasının sürdürüldüğü bir dönemde, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili, Türkiye’yi suçlayan, özür ve tazminat talep edilen bir eyleme imza atıldı. İnsan Hakları Derneği (İHD), öncülüğünde yapılan ve dünyanın çeşitli yerlerinden Ermenilerin de katıldığı 1915 Ermenilerini anma etkinliği, Türkiye’ye öfke yağdırılan bir gösteriye dönüştü. Taşınan döviz ve pankartlarda, Türkiye’ye ağır suçlamalar yöneltildi. Öğlen saatlerinde, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen anmaya, İHD üyelerinin yanı sıra Avrupa´dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Ermeniler de katıldı. Anma süresince ellerinde karanfiller bulunan ve 1915 olaylarında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, üzerinde “Ermeni Soykırımı tanı, af dile, tazmin et” yazılı pankart açtı.

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Anmanın yapıldığı bölgede bulunan ve öğrenci oldukları öğrenilen bir grup slogan attı. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz, Enver Paşa’nın askerleriyiz sloganları atan grup polisin araya girmesiyle kısa sürede bölgeden uzaklaştırıldı.Anmaya katılan Avrupa Irkçılık Karşıtı Taban Hareketi (EGAM) Başkanı Benjamin Abtan söz aldı. Abtan, “Soykırım inkarına karşı yürütülen mücadele sadece burada değil, bütün dünyada yürütülen bir mücadele. Biz Avrupa’dan ve Amerika’dan gelen Ermeniler ve olmayanlar olarak bu mücadele için buradayız” dedi. Ortak açıklamayı okuyan Meral Çılgın da “Bugün Ermeni Soykırımın kurbanlarını anıyor, faillerin torunları olarak utancımızı dile getiriyor, inkara son diyoruz” dedi.