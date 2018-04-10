OHAL’in sürmesi milli bir zorunluluk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına karşı çıkan çevrelere sert tepki gösterdi. FETÖ’nün, yıllar boyunca devlet ve toplumla iç içe geçtiğini; mücadelede örgütün tutunduğu zeminlerden sökülüp atılmasından ziyade yırtılarak, kazınarak, koparılarak yok edilmesinin “tek seçenek, tek çare” olduğunu belirten Bahçeli, bu şartlar altında OHAL’in devamının, proje sahibi ülke ya da ülkelerle her düzeyde hesaplaşmaya hazırlığın “tarihi önemde” olduğunu vurguladı.

TEHDİT GEÇMEDİ Kİ...

Bahçeli, OHAL’in kaldırılmasını isteyenlerin kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetler olduğunu aktaran Bahçeli, “Normal şartlarda değiliz ki OHAL’i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL’e son verelim. CHP’sinden TÜSİAD’ına, AB’sinden BM’ye kadar OHAL’e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavramayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir. Kripto damar kan dökmek, can havliyle efendilerinden aldığı talimatı yerine getirmek için hazırda beklerken, OHAL’i kaldırmaya teşebbüs veya bunu teşvik cinayettir, cüretkar bir gafilliktir” dedi. Devlet Bahçeli, CHP yönetiminin “köprüye gelmeden geçmeye çalışacak kadar akıl fukarası” olduğunu belirterek, “Akıl bir paraşüt gibidir, ancak açıldığı zaman iş görür. CHP yönetiminin paraşütü uzun süredir kapalıdır, bunu da çakıldığı zaman bizzat anlayacaklardır” ifadesini kullandı. OHAL’in Türkiye gerçeğinin yansıması olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti: “Biz tüneli gördüğümüz gibi üzerimize gelen treni de çok net öngörüyoruz. OHAL’in sürmesi milli bir zorunluluktur. FETÖ’cüler temizlenmeden, tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitmemelidir. Aksini iddia edenler tek ayak üstünde kırk yalan söyleyen, müfterilikte, ikiyüzlülükte marka olan, Türkiye’nin varoluş davasına kast eden kokuşmuşlardır. ”

KRİPTO DAMAR ETKİN

5 Nisan 2018 Perşembe günü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde “duyanları şok eden, görenleri kahreden” bir cinayetin işlendiğini anımsattı. Bahçeli, şöyle devam etti: “FETÖ’cü olduğu konusunda güçlü emareler bulunan bir namus yoksunu, mezkur üniversiteyi kana ve gözyaşına bulamış, dahası saygınlığına gölge düşürmüştür. YÖK derhal acil önlemleri devreye almalı, muhtemel saldırıların önüne geçmelidir. Suç ve suçluya göz yumanlar gizlenemeyecek kadar nettir. FETÖ’nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir.”