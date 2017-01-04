CHP Parti Sözcüsü Böke: OHAL'in Türkiye'ye hiçbir faydasý yok

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplandý.

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, toplantý sonrasýnda 2017'nin ilk MYK'sýný gerçekleþtirdiklerini söyledi. Yeni yýla büyük bir acýyla baþladýklarýný hatýrlatan Böke, "Ortaköy'de bir katliam yaþadýk. Ýnsanlarýmýz, gerici, barbar bir anlayýþ tarafýndan yýlbaþýný kutladýklarý için, bir yeniye 'merhaba' dedikleri için yaþam biçimlerinden ve tercihlerinden hedef alýndýlar." dedi.

Ortaköy'deki katliamýn Türkiye'de yaþanan terör iklimi bakýmýndan bir dönüm noktasý olduðunu söyleyen Böke, þöyle devam etti:

"Þunun açýkça bilinmesi gerekiyor; bu yaþanan sýradan bir terör olayý deðil. Laik yaþam biçimi hedef alýnmýþ bir terör olayý. Bu tür terörle sadece güvenlik tedbirleri alýnarak baþa çýkýlamaz. Mutlaka tedbirler alýnmalý ancak biliyoruz ki bu terörle mücadelenin tek bir yolu var, o da laikliðe sahip çýkmak. Oysa bugün Türkiye'de laikliðe sahip çýkanlar doðrudan hedef alýnýyorlar. Ýþte asýl tehlike, Türkiye'nin çimentosu olan laikliðe yapýlan bu saldýrýdýr."

OHAL'in uzatýlmasý

CHP Sözcü Selin Sayek Böke, OHAL'in 3 ay daha uzatýlmasý kararýna da tepki gösterdi. OHAL'in Türkiye'ye hayýr getirmediði gibi ülkeyi de yaþanmaz hale sürüklediðini ileri süren Böke, "OHAL'in uzatýlmasýndan bu yana, 3 Ekim tarihinden bugüne kadar 3 ay içerisinde Türk lirasý yüzde 20 deðer kaybetti, bugün itibarýyla döviz 3,60'a dayandý. OHAL rejimi sürekli kýlýndýkça, OHAL'de ýsrar edildikçe 3,80'leri görmemiz maalesef bir gerçeðe dönüþecek." dedi.

Benzinden saðlýktaki katký payýna kadar her þeye zam yapýldýðýný vurgulayan Böke, "OHAL uzadýkça, Türkiye demokrasiden uzaklaþtýrýldýkça hep beraber fakirleþtiriliyoruz. Hep beraber her gün hayat daha zor oluyor. OHAL'in Türkiye'ye hiçbir faydasý yok. " diye konuþtu.

Kýlýçdaroðlu'na tahsis edilen zýrhlý araç

Parti Sözcüsü Böke, açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý.

Suikast iddialarý ve Baþbakanlýk tarafýndan Kýlýçdaroðlu'na tahsis edilen zýrhlý araç hatýrlatýlarak "Sayýn Genel Baþkan ne zaman zýrhlý aracý kullanmaya baþlayacak ve ayný zamanda CHP'de baþka güvenlik önlemleri de alýnacak mý?" sorusu üzerine Böke, bu sorunun içeriðinin esasýnda Türkiye'nin geldiði duruma dair önemli þeyleri söylediðini belirtti.

Böke, þu yanýtý verdi:

"Bir rejim deðiþikliði tartýþmasý var, herkesin can güvenliði ile ilgili kendini tehlike hissettiði bir Türkiye var. Biz bunlarý deðil, zýrhlý aracýn ne zaman kullanýlacaðýný konuþuyoruz. Zýrhlý bir araca ana muhalefet partisinin liderinin ihtiyacýnýn doðmasýna sebep olan koþullarý konuþmalýyýz. Neden bu tehditlerin bu derece belirginleþtiðini mutlaka tartýþmak zorundayýz ve bunun sorumluluðunun kimde olduðunun da altýný çizmek zorundayýz. CHP'ye yapýlan her tehdit, bu cumhuriyete yapýlan bir tehdittir. Bizler mutlaka bu cumhuriyeti daha güvenli kýlacak adýmlarý atacaðýz. Mesele bu zýrhlý araçlarýn ne zaman kullanýlacaðý meselesi deðil, mesele zýrhlý araçlara ihtiyaç duyulmayacak bir siyasetin Türkiye'de yeniden inþa edilmesi meselesidir."