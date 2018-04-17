OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK sonrası yayınlanan bildiride, hükümete OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiye edildi. Daha sonra hazırlanan Başbakanlık tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK'nın en önemli gündem maddesi OHAL'in süresinin uzatılması oldu.
Toplantıda OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.
MGK toplantısında alınacak tavsiye kararı, MGK toplantısı sonrasında yine Külliyede toplanan Bakanlar Kurulunda görüşüldü.
Ardından, OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
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