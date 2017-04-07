Özdağ: Öksüz MİT’in değil dış güçlerin ajanı
TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanvekili AK Parti Milletvekili Özdağ, hain Adil Öksüz’ün yabancı ülkelerin ajanı olduğunu belirterek, “Ya büyükelçilikte saklanmakta, ya da yurtdışına kaçırıldı” dedi.
- ŞERİFE GÜZEL
TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Adil Öksüz, MİT’e çalışmış ya da kurye olarak kullanılmış birisi değildi. Ama başka bir ülkenin ajanıdır” dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, ‘Öksüz’ün MİT ajanı olduğunu” iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tokat gibi çarpan yanıtının ardından, Özdağ da açıklamada bulundu.
ÖNEMLİ BİLGİLER VAR
AK Parti Milletvekili Özdağ, TBMM’de oluşturulan Araştırma Komisyonu’nda, darbenin aktörleriyle ilgili önemli delilerle ulaşıldığını belirterek, 15 Temmuz’un ‘kilit ismi’ Adil Öksüz hakkında da hem ifade, hem de belgelere bulunduğunu söyledi. Bu ifade ve belgelerin hazırlanan raporda yer alacağını belirten Özdağ, “Adil Öksüz, MİT’e değil, Türkiye aleyhine başka bir ülkeye çalışmaktadır. FETÖ genellikle ABD’de üslenmiş durumda, ama örgütün içinde başka ülkenin ajanları da cirit atmaktadır. Hedeflerinde Türkiye vardır. Hem kendilerinin bulunduğu ülkenin kirli emellerine alet oldular, hem de başka ülkelere hizmet ettiler” diye konuştu.
CİDDİ İNCELENMELİ
Özdağ, Adil Öksüz’ün nerede olduğuna ilişkin ise, “Ya büyükelçilikte saklanmakta veya büyükelçilik kanalıyla yurt dışına götürüldü” ifadesini kullandı. Selçuk Özdağ, “Adil Öksüz’ün Kemal Batmaz ve diğerleri ile ilişkileri yeniden irdelenmesidir. Öksüz, darbenin beyni, kuryesi ve darbe ile ilgili kilit adamdır. ABD’ye 109 defa gidiş gelişi var. Bir yandan içerideki işadamlarıyla, diğer yandan da darbeyi yapan generallerle olan telefonları yeniden çok ciddi incelenmeli. Avrupa’ya gidiş gelişlerine de bakmak lazım” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.