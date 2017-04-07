Özdağ: Öksüz MİT’in değil dış güçlerin ajanı

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Adil Öksüz, MİT’e çalışmış ya da kurye olarak kullanılmış birisi değildi. Ama başka bir ülkenin ajanıdır” dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, ‘Öksüz’ün MİT ajanı olduğunu” iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tokat gibi çarpan yanıtının ardından, Özdağ da açıklamada bulundu.

ÖNEMLİ BİLGİLER VAR

AK Parti Milletvekili Özdağ, TBMM’de oluşturulan Araştırma Komisyonu’nda, darbenin aktörleriyle ilgili önemli delilerle ulaşıldığını belirterek, 15 Temmuz’un ‘kilit ismi’ Adil Öksüz hakkında da hem ifade, hem de belgelere bulunduğunu söyledi. Bu ifade ve belgelerin hazırlanan raporda yer alacağını belirten Özdağ, “Adil Öksüz, MİT’e değil, Türkiye aleyhine başka bir ülkeye çalışmaktadır. FETÖ genellikle ABD’de üslenmiş durumda, ama örgütün içinde başka ülkenin ajanları da cirit atmaktadır. Hedeflerinde Türkiye vardır. Hem kendilerinin bulunduğu ülkenin kirli emellerine alet oldular, hem de başka ülkelere hizmet ettiler” diye konuştu.