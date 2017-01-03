Milli Savunma Bakanlığı: Olabilir de olmayabilir de

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz gecesi kullanılan uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtlarına ilişkin ‘radar izleri’ne ulaşıldı. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği yazıda, TBMM, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan uçakların, İncirlik’ten kalkan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptıklarına “kesin” diyemedi. Bakanlıktan gönderilen yazıda, ASENA, ASENA-2 ve ASENA-3 kod adlı yakıt ikmal uçaklarına yaklaşan ve 14-17 dakika beraber uçan uçaklar, “F 16 olabileceği değerlendirilen bir grup uçak” diye tanımlandı.

KESİN BULGU YOK

Yazıda, “F-16’ların tanker uçağına yaklaşıp birlikte yol almalarına rağmen, havada yakıt ikmali yaptıklarına dair kesin bulgu bulunmamakla beraber, yapmış olabilecekleri de değerlendirilmiştir” denilmesi dikkatİ çekti.

FETÖ’cü askerlerin kanlı gecede kullandıkları uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları silinmiş, ancak yapılan özel bir çalışma ile bu izlere ulaşılmıştı. Radar izlerinin ortaya çıkmasıyla darbe girişiminde kullanılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçuş kayıtları ile taşıdıkları mühimmatlar tespit edilmişti.

YÜKLERİ BİLİNMİYOR

Radar izlerine göre, Ankara ve İstanbul üzerindeki yoğun hareketlilikle birlikte, İncirlik üzerinde de yoğun bir hava trafiği görülmüştü. Buradan kalkan tanker uçakların, darbecilerin kullandığı F-16’lara havada yakıt ikmali yaptıkları belirlenmişti.

Aynı yazının devamında ise darbe gecesi TBMM, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan uçaklara yüklenen mühimmatla ilgili olarak da bir cümleye yer verildi. Savcılığın darbe gecesi havalanan uçaklara, ‘AIM-120B / AIM9M / GBU-10 / GBU-12 D/B AIM9X / AIM-120C / GBU-12 radar ve ısıya güdümlü havadan havaya füzeler yüklendiği’ tespiti de Milli Savunma Bakanlığı tarafından, “Uçakların yük durumu ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir” denilerek doğrulanmadı.

İNCİRLİK’TEKİ UÇUŞ TRAFİĞİ