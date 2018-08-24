Ölüm korkusu
PKK’lı teröristleri ölüm korkusu sardı. Kuzey Irak’ta öldürülen KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı terörist İsmail Özden’in cenazesine sözde lider kadro korkudan katılamadı.
TSK ile MİT’in ortak Şehit Bedirhan operasyonunda “KCK Sincar sorumlusu” İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti. Terörist Özden kırmızı listedeydi ve 4 milyon lira ödülle aranıyordu. Türk jetlerinin lazer güdümlü füzeyle vurduğu Özden’in cenazesine PKK’nın sözde liderleri korkudan katılamadı.
SIRA TEPE KADRODA
Başarılı operasyonların ardından terörle arananlar listesinde kırmızı listede bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan sıranın kendilerine geldiğini bildikleri için canlarını riske atmadı. Sözde yöneticilerini yalnız bıraktı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, STAR’a verdiği bilgide ABD himayesine rağmen elebaşları korkudan cenazeye katılamadı dedi ve ekledi:
ÜST DÜZEY SATIŞ
“PKK, Sincar’da etkisizleştirilen İsmail Özden’in ölüsünü bile cenazesine katılmayarak satmıştır. Cenaze kalabalık gözüksün diye Mahmur başta olmak üzere insanlar silah zoruyla cenazeye götürülmeye çalışıldı. Ancak PKK silahla dahi bunu başaramadı. Örgütte iç huzursuzluk başladı. Bu görüntü de en açık kanıtıdır. Örgüt içindekiler ‘en üst düzeyler dahi satılıyorsa biz neyin mücadelesini veriyoruz’ demeye başlamış. Bu tedirgin olduklarını gösteriyor. Terörlü mücadelede dağda olağanüstü bir mücadele var.
iHA TAKiP ETTi JETLER BÖYLE VURDU
15 Ağustos’da katıldığı bir toplantının ardından İHA’lar ile an be an takip edilen terörist İsmail Özden önce F-16’lar ile nokta atışıyla vuruldu. Aracından yaralı kurtarılan Özdeni’i takip eden SİHA kaçtığı aracı bir kez daha vurdu. Olay yerinde ölen teröristtin aracı hurda yığınına döndü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.