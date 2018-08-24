Ölüm korkusu

TSK ile MİT’in ortak Şehit Bedirhan operasyonunda “KCK Sincar sorumlusu” İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti. Terörist Özden kırmızı listedeydi ve 4 milyon lira ödülle aranıyordu. Türk jetlerinin lazer güdümlü füzeyle vurduğu Özden’in cenazesine PKK’nın sözde liderleri korkudan katılamadı.

SIRA TEPE KADRODA

Başarılı operasyonların ardından terörle arananlar listesinde kırmızı listede bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan sıranın kendilerine geldiğini bildikleri için canlarını riske atmadı. Sözde yöneticilerini yalnız bıraktı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, STAR’a verdiği bilgide ABD himayesine rağmen elebaşları korkudan cenazeye katılamadı dedi ve ekledi:

ÜST DÜZEY SATIŞ

“PKK, Sincar’da etkisizleştirilen İsmail Özden’in ölüsünü bile cenazesine katılmayarak satmıştır. Cenaze kalabalık gözüksün diye Mahmur başta olmak üzere insanlar silah zoruyla cenazeye götürülmeye çalışıldı. Ancak PKK silahla dahi bunu başaramadı. Örgütte iç huzursuzluk başladı. Bu görüntü de en açık kanıtıdır. Örgüt içindekiler ‘en üst düzeyler dahi satılıyorsa biz neyin mücadelesini veriyoruz’ demeye başlamış. Bu tedirgin olduklarını gösteriyor. Terörlü mücadelede dağda olağanüstü bir mücadele var.