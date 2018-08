Ölüm korkusu

iHA TAKiP ETTi JETLER BÖYLE VURDU

15 Ağustos’da katıldığı bir toplantının ardından İHA’lar ile an be an takip edilen terörist İsmail Özden önce F-16’lar ile nokta atışıyla vuruldu. Aracından yaralı kurtarılan Özdeni’i takip eden SİHA kaçtığı aracı bir kez daha vurdu. Olay yerinde ölen teröristtin aracı hurda yığınına döndü.