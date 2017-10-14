Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Önce başkanlar sonra kongre

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’li belediye başkanlarının değişimi konusunda MYK toplantısında kesin tavrını koydu. Başkanlarla ilgili süreç en geç Kasım’a kadar tamamlanacak, ardından ilçe kongreleri yapılacak.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’li bazı belediye başkanlarının görevlerinden ayrılması gerektiği yönündeki açıklamalarını, önceki gün gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısında net ifadelerle yineledi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, MYK toplantısında, “Otururken, çalışırken iyi, ama ayrılın deyince kötü oluyor. Böyle olmaz” diyerek, belediye başkanlarının ayrılmaları gerektiğine yönelik kesin tavrını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı, belediye başkanlarının değişim sürecinin gerçekleştirileceğini ifade etti. MYK toplantısında yapılan değerlendirmeler çerçevesinde AK Parti’li bazı belediye başkanlarıyla ilgili sürecin, Ekim ayı sonu,  en geç Kasım ayının ilk haftasında netleştirilerek işletilmiş olacağı belirtildi. Belediye başkanlarının değişimi yapıldıktan sonra büyükşehirlerin ilçe kongrelerine kaldığı yerden devam edilecek. 

Bağımsızlığın gereğini yerine getiriyoruz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ankara İl Temsilciliği’ni Ankara Kalesi yakınlarında açtı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan açılışta şunları söyledi: “Kendi sınırını, hukukunu, geleceğini korumak adına bir mücadelenin içerisinde bir bağımsız ülke olmanın gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın hiçbir köşesinden habersiz olmayan bir gençlik ideali peşindeyiz. Yeni nesil gençlik vakfından kasıt nedir? Birilerinin şunu yapacaksın bunu yapacaksın dediği gençlik oluşumu değil. Gençlerin kendi projelerini hayata geçirdikleri yer.” 

Kanal 24’e plaket

Medya Akademisi Eğitimcilerine katılım ve teşekkür plaketi veren Erdoğan, Kanal 24 muhabiri Petek Us’a da plaket takdim etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara'nın en işlek yolunda pes dedirten görüntü

Ankara'nın en işlek yolunda pes dedirten görüntü

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA