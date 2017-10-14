Önce başkanlar sonra kongre
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’li belediye başkanlarının değişimi konusunda MYK toplantısında kesin tavrını koydu. Başkanlarla ilgili süreç en geç Kasım’a kadar tamamlanacak, ardından ilçe kongreleri yapılacak.
- ŞERİFE GÜZEL ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’li bazı belediye başkanlarının görevlerinden ayrılması gerektiği yönündeki açıklamalarını, önceki gün gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısında net ifadelerle yineledi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, MYK toplantısında, “Otururken, çalışırken iyi, ama ayrılın deyince kötü oluyor. Böyle olmaz” diyerek, belediye başkanlarının ayrılmaları gerektiğine yönelik kesin tavrını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı, belediye başkanlarının değişim sürecinin gerçekleştirileceğini ifade etti. MYK toplantısında yapılan değerlendirmeler çerçevesinde AK Parti’li bazı belediye başkanlarıyla ilgili sürecin, Ekim ayı sonu, en geç Kasım ayının ilk haftasında netleştirilerek işletilmiş olacağı belirtildi. Belediye başkanlarının değişimi yapıldıktan sonra büyükşehirlerin ilçe kongrelerine kaldığı yerden devam edilecek.
Bağımsızlığın gereğini yerine getiriyoruz
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ankara İl Temsilciliği’ni Ankara Kalesi yakınlarında açtı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan açılışta şunları söyledi: “Kendi sınırını, hukukunu, geleceğini korumak adına bir mücadelenin içerisinde bir bağımsız ülke olmanın gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın hiçbir köşesinden habersiz olmayan bir gençlik ideali peşindeyiz. Yeni nesil gençlik vakfından kasıt nedir? Birilerinin şunu yapacaksın bunu yapacaksın dediği gençlik oluşumu değil. Gençlerin kendi projelerini hayata geçirdikleri yer.”
Kanal 24’e plaket
Medya Akademisi Eğitimcilerine katılım ve teşekkür plaketi veren Erdoğan, Kanal 24 muhabiri Petek Us’a da plaket takdim etti.
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