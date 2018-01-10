Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Önder'den Hasip Kaplan'a sert yanıt: Irkçılık hastalıklı bir duygudur

HDP'li Hasip Kaplan'ın 'Demirtaş'ın yerine asla bir Türk göz dikmesin' sözleri HDP'yi karıştırdı. Kaplan'ın skandal sözlerine HDP'li vekil olan Sırrı Süreyya Önder 'Irkçılık' sözüyle karşılık verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

HDP''li Hasip Kaplan'ın ırkçı ''Demirtaş'ın yerine asla bir Türk göz dikmesin'' sözlerine yine bir HDP'li vekil olan Sırrı Süreyya Önder ''İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder" şeklinde cevap verdi.

Kaplan'ın paylaşımlarında HDP Eş Başkanlığı için adı geçtiği ileri sürülen Sırrı Serayya Önder için de “Sırrı gitsin film çeksin” mesajını paylaşması üzerine, Önder'den HDP milletvekili ile ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.

Önder, ''İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder" dedi

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 tavsiyesi

2018 MTV araç vergisi belli oldu

2018 MTV araç vergisi belli oldu

Rus kız aylarca uğraştı!

Rus kız aylarca uğraştı!

Gerçek bir sanatçı için hiçbir şey engel değil

Gerçek bir sanatçı için hiçbir şey engel değil

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA