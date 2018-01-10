Önder'den Hasip Kaplan'a sert yanıt: Irkçılık hastalıklı bir duygudur

HDP''li Hasip Kaplan'ın ırkçı ''Demirtaş'ın yerine asla bir Türk göz dikmesin'' sözlerine yine bir HDP'li vekil olan Sırrı Süreyya Önder ''İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder" şeklinde cevap verdi.

Kaplan'ın paylaşımlarında HDP Eş Başkanlığı için adı geçtiği ileri sürülen Sırrı Serayya Önder için de “Sırrı gitsin film çeksin” mesajını paylaşması üzerine, Önder'den HDP milletvekili ile ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.

Önder, ''İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder" dedi