Onlar da bu milleti tanıyacaklar
Başkan Erdoğan, ABD’nin Türkiye ekonomisine yönelik saldırılarına tepki gösterdi: Öyle bir tarihin varisleriyiz ki bizi tehditle yıldırmak mümkün değil.
Başkan Erdoğan, dün akşam Ankara’da bir otelde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, her biri top güllesi niyetiyle atılan manşetlerle köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldiklerini söyledi. Hukuka da vicdana da ahlaka da sığmayacak bir mahkeme kararıyla mahkum edildiğinde, kendisi için atılan “Muhtar bile olamaz” manşetlerini unutmadığını dile getiren Erdoğan, “Gezi ihanetini ‘sosyal tepki’, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimini ‘hukuka saygı’, çukur eylemlerini ‘sivil direniş’, 15 Temmuz’u ‘tiyatro’ olarak göstermeye çalışanlar, operasyonlarını hep medya üzerinden yürüttüler” ifadesini kullandı.
HAKİKATE SAYGILI
Türkiye›nin geçirdiği büyük değişimden medyanın da nasibini aldığını belirten Erdoğan, «Bugün artık eskisine göre hakikatlere daha saygılı, haberlerinde, yayınlarında daha dengeli bir medyamız olduğuna inanıyorum» diye konuştu.
EKONOMİYE SALDIRI
Erdoğan, Türkiye’nin onurlu ve kapsamlı politikasının birilerini rahatsız ettiğine de dikkat çekti. Geçen 5 yılda ülkemizin üzerine bu kadar çok gelinmesinin sebebi bu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Farklı toplum kesimlerini tahrik edip ülkemizi iç kargaşaya sürükleyemeyince bu defa terör örgütleri vasıtasıyla dışardan tazzike başladılar. Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarımızla bu projeyi de akamete uğrattık. Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözmek için çalışıyoruz. Ancak, bunların hiçbiri son zamanlarda yaşadığımız hadiseleri açıklamaya yeterli olamaz.”
TEDBİRLERİ ALIYORUZ
İsim vermeyerek ABD’yi eleştiren Erdoğan, “Nitekim birileri ülkemizi ekonomi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını açıkça da ifade etmekte çekinmiyorlar. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Altyapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir, o gücü de vardır. Gerek ekonomi yönetimimiz, gerek devletimizin diğer kurumları ihtiyaç duyulan tedbirleri alıyorlar, alıyoruz” ifadesini kullandı.
BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ
Bu sürecin hem ekonomik hem de siyasi bakımdan yeni bir sıçrama dönemine girişine vesile olacağına inandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin, alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Biz tüm ilişkilerimizi tek taraflı kazanma değil, birlikte kazanma üzerine kuran bir ülkeyiz. Türkiye’yle birlikte hareket etmenin herkes için karşı bir tercih olduğunu bugüne kadar beraber çalıştığımız herkese gösterdik ancak NATO’da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde, ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiçbir cümle ifade edemez. Şunu çok açık, net söylüyorum, bize böyle tehditlerle, bize ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz, öyle bir tarihin varisleriyiz ki bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz, yapımız bu,karakterimiz de bu. Vatandaşlarımız ve yüzlerce milyon dostumuzla, kardeşimizle birlikte aydınlık bir geleceğe doğru yürüdüğümüzden en küçük bir şüphemiz yoktur.”
ERDOĞAN ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ
En iyi reality haber programı / Müge Anlı ile Tatlı Sert / ATV
En iyi sabah programı / Parametre / CNN Türk
En iyi ekonomi programı / Piyasa Hattı / Hamdi Demirel / Bloomberg HT
En iyi tartışma programı / Türkiye’nin Nabzı / Didem Arslan Yılmaz / Habertürk
En iyi spor programı / Bir Zamanlar Futbol / Ender Bilgin-Kemal Belgin / A Spor
En iyi yarışma programı / Kelime Oyunu / Ali İhsan Varol / TV2
En iyi aktüel haber ödülü / Memleket Meselesi / HikmetÖztürk-Duygu Leloğlu / A Haber
En iyi radyo / TRT Radyo Haber
En iyi radyo yapımcısı / Adem Metan / Best FM
En iyi gezi kültür programı / Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Show TV
En iyi TV dizisi / Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / ATV
En iyi erkek oyuncu / Bülent İnal / Payitaht Abdulhamit / TRT 1
En iyi kadın oyuncusu / Burcu Kıratlı / Aşk ve Mavi / ATV
En iyi yerel kanal / Kanal Fırat
Cengiz Polatkan Özel Ödülü / Günün Manşeti / Murat Çiçek-Hikmet Genç / 24 TV
Nursal Tekin Özel Ödülü / Armağan Yeter / Anakaragücü Belgeseli / TRT Spor
Mustafa Cambaz Özel Ödülü / A Haber Ekibi
BAHÇELİ’NİN RİCASI
Malazgirt’te, Ahlat’ta, Anadolu’yu yurt haline getiren zaferin sahibi olan ecdadı coşkuyla andıklarını anımsatan Erdoğan, “Bundan sonra hem Ahlat’ta, çünkü orada bir cumhurbaşkanlığı köşkü butik de olsa yapacağız. Sayın Bahçeli’nin de öyle bir ricası oldu. İnşallah, onu kısa zamanda yetiştireceğiz” dedi.
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