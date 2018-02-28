Onların 28 Şubat’ı bitmedi

Yargıya Asker Müdahalesi

28 Şubat cuntasının medya ayağında üretilen haberlerde, askerin ‘irticai faaliyetlere’ karşı yargının ‘ağır’ kaldığı ve tıkandığı düşüncesinde olduğu yazılıyordu. Bu tür haberlerle yargı mensuplarına yön vermeye çalışan cunta, Genelkurmay Başkanlığı karargâhında Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin Saner ile İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri’nin kontrolünde yargı mensuplarını toplayıp brifing de vermişti.

Ankara’daki karargâhta yargı mensuplarını toplamakla yetinmeyen darbeciler adliyelere de ziyaret ediyorlardı. Bu ziyaretlerden biri, 27 Şubat 1997 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, “Ordu Komutanı Kıvrıkoğlu’ndan DGM’ye Nezaket Ziyareti” başlığıyla kamuoyuna duyuruldu. Haberde, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun İstanbul DGM Başsavcısı Erdal Gökçen’i ziyaretinde DGM’de görevli askeri hâkimlerin de bulunduğu vurgulanıyor.

21. yılında 28 Şubat darbesi, izleri hemen hemen her alanda silinse de cezaevlerinde sürmesiyle konuşuluyor. 28 Şubat cuntasının asker kanadının brifing verdiği yargı mensuplarının kararlarıyla mahkûm edilenler cezaevlerinde adaleti beklerlerken, 28 Şubat’tan kalma davalar sebebiyle tutuklamalar da devam ediyor.

KAHRAMANDAN MESAJ

28 Şubat darbesine direnirken cezaevlerine atılan ve 28 Şubat hukuksuzluğunun izlerinin silinip hürriyetlerine kavuşmayı bekleyen 28 Şubat’ın kahramanları unutulduklarını söylüyor. Cezaevlerinde kendileriyle yaptığımız görüşmede, 28 Şubatçılar yargılanırken ve 28 Şubat cuntasıyla işbirliği yapıp kendilerine cezalar yağdıran Fethullahçı Terör Örgütü mensubu hâkim ve savcıların terör örgütü lehine kendilerine ceza verdikleri kesinleşmişken hâlâ cezaevinde tutulmalarına anlam veremiyorlar.

- İSMAİL UYSAL: “Ben 1995 senesinde tutuklandım. 28 Şubat’ın en şiddetli zamanlarında yargılandım. Mahkemelerimiz tiyatro gibiydi aslında, hüküm kesilmişti. Dediğim gibi, bir tiyatro oynanıyordu. Oyunu hazırlayanlar onlar, bitirenler yine onlar... Derdimizi anlatmak ne mümkün? Böyle bir şey yapmaya kalksak yeniden dava açıyorlardı. FETÖ’nün deşifre olması ve yıllardır Müslümanları kandırdıkları ortaya çıkması sevindirici. Nihayetinde bunlar hesap verirken, bunların yasadışı yollardan hesap sordukları bizlerin dosyaları yeniden ele alınmalı. Mağduriyetimiz ortadayken dik duruşumuz, mağrur oluşumuz da ortada. Bahsetmiş olduğumuz 28 Şubat dönemi darbeyse ve FETÖ terör örgütüyse bizlerin burada tutulmaması lâzım. Bu zulmün, adaletsizliğin son bulmasını istiyoruz.”

Yakup Köse, Ethem Köylü ve Cemil Şahin’le Bolu F tipi cezaevinde görüştü.

BİZİM İÇİN BİTMEDİ

- ETHEM KÖYLÜ: “23 Yıldır cezaevindeyiz. Uzun bir zamandan bahsediyoruz. 28 Şubat bitti diyenleri şaşkınlıkla karşılıyoruz. 28 Şubat’ın neticesi olan bizlerin buralarda tıkılması hâlâ çözülebilmiş değil. Unutulduk. Dışarda olan insanların bizlerden haberi var mı? Sanmıyorum. Ama ortada bir gerçek var ki, biz hâlâ cezaevindeyiz. Bize cezaları 28 Şubat’ı yapan ve yöneten Gülen ve işbirlikçileri verdi. 28 Şubat darbesinin arkasında bugün adı terör FETÖ olarak geçen bu adamlar var. O dönemde dikkat edin bütün Kur’an kursları, yurtlar basıldı, dergiler gazeteler basıldı. Kimler zarar görmedi? Yine FETÖ’cüler. Bu gerçek her şeyi ortaya koyuyor. Bizler bu adamların hâkim ve savcıları tarafından yargısız infaza tabi tutulduk. Şimdi kendileri içeri girince 55. gün 56. gün diye sayıyorlar. Ben yattığım günleri sayamam, kısaca 23 yıl diyoruz! Ne kadar basit değil mi?..”

FETÖ’NÜN MAHKUMİYETİ

- CEMİL ŞAHİN: “28 Şubat döneminde 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı’yla birlikte aynı dosyadan yargılandık. Bizler de o gece zindanda olmasaydık Şehid Halil gibi işgalciye karşı direnecektik. Lâkin, 15 Temmuz gecesi ülkeyi işgale teşebbüs eden Fethullahçı teröristlerin haklarımızda verdikleri kararlarla hâlâ buralardayız. Bir tarafta 28 Şubat cuntası diğer tarafta FETÖcüler yargılanıyor. Ama onların kurdukları kumpaslarla hapse atılan bizler için hiçbir şey yapılmıyor. Bu garip durumun izahını yapabilecek kim var?”