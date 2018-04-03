Örgütle mücadele uzun soluklu olacak

17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY adıyla açılan soruşturmalar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hız kazandı. FETÖ davalarını müdahil olarak takip eden Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, mahkemelerin titizlikle ilerlediğine ama örgüte dair her gün yeni bir soruşturma açıldığına ve bunların da ilerleyen yıllarda yeni davalar anlamına geldiğine dikkat çekti.

MÜEBBET DOSYALARI

Tatlı, şunları söyledi: “15 Temmuz davaları bu yıl sonuna kadar bitecek gibi görünüyor. Ama bu FETÖ’yle mücadelenin biteceği anlamına gelmiyor. 17-25 Aralık davaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni belge ve tanık ifadelerine göre yeni soruşturmalar açılıyor. Örneğin örgüt üyelerinin Bylock yerine telefon görüşmelerinde kullanmaya başladığı Falcon programı var. Bu programı kullananların listeleri ve konuşma içerikleri savcılıklara gönderilmeye başlandı ve her biri için ayrı soruşturma ve dava süreçleri yaşanacağı anlamına geliyor. Firari 1800 FETÖ’cü var ve istenen müebbet olduğu için bunların dosyası 20 yıl açık kalacak. 15 Temmuz davalarının yüzde 70’i adli tatil sonrası tamamlanır ancak FETÖ ile mücadele, yeni çıkan belgelere göre 20 yıl daha sürebilir.”