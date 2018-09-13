Örgütsel amaca hizmet ediyor 

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na partisinin 9 Eylül’deki İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın kişilik haklarını ihlal eden ifadeler kullandığı belirtildi.

KAMPANYAYI SAHİPLENDİ

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından bölümlere yer verilen dilekçede, Erdoğan’ın “sivil darbe yaptığına” ilişkin iddiaların tamamen FETÖ söylemi niteliğinde olduğu ve örgütsel amaca hizmet ettiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a yönelik ısrarlı bir şekilde ve hakaret kastıyla “tek adam” yakıştırmasında bulunmasının yurtiçi ve dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonu ve otoriterlik propagandasının bir yansıması olduğu vurgulanan dilekçede Kılıçdaroğlu ve CHP’nin FETÖ öncülüğünde başlatılan ‘tek adam’ algısı oluşturmak maksadıyla başlatılan kampanyayı sahiplendiği ve bu yönde yoğun bir çaba yürüttüğü hatırlatıldı.

ORTAK POLİTİKA ÇERÇEVESİNDE

Dilekçede, “Bu kampanyanın darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurtdışında ‘diktatör devrildi’ algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır” denildi. Kılıçdaroğlu ve CHP’nin ortak bir politika çerçevesinde kamuoyunu iftiralarına inandırmak için yoğun çaba harcadığı vurgulanan dilekçede, “Bu propagandaya yurt içi ve dışında PKK ve FETÖ ile müzahir unsurlar da aktif destek sağlamaktadır” diye kaydtedildi.

KAMU DAVASI DA AÇILSIN

Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a yönelik “döviz baronlarının adamı” diyerek hakaret ettiği belirtilerek davalının benzer iddialarının yargı tarafından cezalandırıldığı anımsatıldı. Dilekçede “Davalının bu çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulunularak 250 bin lira manevi tazminat talep edildi. Erdoğan’ın avukatı Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.