Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Muğla'daki orman yangını ihmal sonucu çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla Valiliğini ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Menteşe ilçesinin Zeytinköy Mahallesi'ndeki orman yangınının ekiplerin cansiparane çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

"Yangın kendiliğinden çıkmadı"

Orman yangınının kendiliğinden çıkmadığına dikkati çeken Eroğlu, şöyle konuştu: "Mutlaka birilerinin tedbirsiz davranması sonucu orman yandı. Ormanla köy arasında belli açık alan olmasına rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın evlere kadar geldi. Ancak orman teşkilatımız cansiparane çalışıp, canlarını tehlikeye atarak kayıpların daha büyük olmasını önledi. Orman işletme şeflerimiz vatandaşların giremediği ahırlara girerek hayvanları kurtardı. Vatandaşlarımızın kayıplarını gidermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"51 ev, 10 ahır ve 2 depo zarar gördü"

Eroğlu, yangında mahalledeki 51 ev 10 ahır ve 2 deponun zarar gördüğünü kaydederek, bütün araçları sevk edip büyük bir mücadele vererek, kuvvetli rüzgara rağmen alevleri söndürdüklerini ifade etti.

Yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Devletimizin güçlü. Yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaraları sarılacak. Konteynerler geldi ve köylümüz onlara yerleştiriliyor. İlgili bakanlıklar gerekeni yapıyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bu yangını çıkartan civardaki vatandaşlar. Yangın kendi haline çıkmadı. Ama kasıt var demiyorum. Bir çalışma yaptılar ve alevler rüzgarla taşındı. Bölgeye dışarıdan gelen kimse yok." diye konuştu.

Eroğlu, yangından zarar gören Zeytinköy Mahallesi'nin afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceği yönündeki soru üzerine, bunun kendi Bakanlıklarının sorumluluğunda olmadığını ancak gerekli incelemeleri yaptıktan tespitlerini ilgililere ileteceklerini bildirdi.