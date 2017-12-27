Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: 15 yılda Siirt'e 265 milyon lira yatırım yaptık

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "GAP kapsamında Siirt'in projelerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar bitirmek için büyük bir hamle başlattık." dedi.

Bakan Eroğlu, beraberinde DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Siirt'a geldi.

Vali Ali Fuat Atik, AK Parti MKYK Üyesi Ethem Sancak Şirvan ilçesine geçen Eroğlu, burada Botan Çayı üzerinde yapımı süren Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Baraj şantiyesine giden Bakan Eroğlu'na baraj yetkililerince brifing verildi.

Daha sonra helikopterle Siirt'e geçen Bakan Eroğlu ve beraberindekiler Valilik ziyaretinde bulundu.

Vali Atik ile görüşen Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin önemine değindi.

Barajın Siirt'e çok katkı sağladığını anlatan Eroğlu, "Baraj buranın iklimini değiştirecek. Çok büyük istihdam sağlıyor. Burada çok sayıda eleman çalışıyor. Bur barajda inceleme yapmak için geldik. Hakikaten baraj muhteşem ve Siirt'e büyük bir değer katacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Siirt'te Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete açtıklarını hatırlatan Eroğlu, bu barajların bölgeye hayat verdiğini vurguladı.

Eroğlu, hükümet olarak bölgeye çok destek sunduklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Hükümet olarak Siirt'e 15 yılda 6 milyar lira yatırım sağladık. Bakanlık olarak da son 15 yılda Siirt'e 265 milyon lira yatırım yaptık. Siirt merkezi, Kurtalan, Aydınlar ve Pervari ilçeleri ile Kayabağlar, Atabağı ve Gökçebağ beldelerine yıllık 34,5 milyon metreküp içme suyu sağladık. 20 derenin ıslahını tamamladık. Siirt'te Şehir Ormanı ve 2 mesire yeri tesis ettik. Orman köylülerimiz için yeni gelir kapıları açtık. Hz. Veysel Karani ve Tillo Tabiat Parkları ile vatandaşlarımızı tabiatla buluşturduk, 11 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, Siirt Havaalanına Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu ve Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kurduk."

"Burası orman açısından çok zengin değil ama biz ağaçlandırma yapmak için GAP bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğü kurduk." diyen Eroğlu, Bakanlık olarak Siirt'te 6 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.

Bunun yeterli olmadığını bildiren Bakan Eroğlu, "Size bir müjde vermek istiyorum. Biz bilhassa ormanlık alanlarda gelir getirecek bir takım türler dikeceğiz. Bunun 3 yıl boyunca bakımı ve bütün masrafları bize, geliri tamamen vatandaşa ait olacak. Zaten Orman Genel Müdürümüz de bu maksatla geldi. Vatandaşlara bugün 3 bin fidan dağıtacağız. 3 yıl bakım masrafları, dikimi her şeyi bize ait, geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere sertifikaları vereceğiz." diye konuştu.

"GAP kapsamında Siirt'in projelerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar bitirmek için büyük bir hamle başlattık." ifadelerini kullanan Eroğlu, bu doğrultuda yürütülen çalışmalara büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a şükranlarını sundu.