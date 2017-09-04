Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Batı, PKK'ya silah vermek için özel silah fabrikaları kuruyor

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bayramlaşma merasimine katıldı.

Burada konuşan Eroğlu, bayramların milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daha da pekişmesine vesile olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Eroğlu, "Çünkü etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberi içinde Türkiye bir huzur adası. Bu huzur adasını bozmak isteyen, işgal etmek isteyenler var ama bu millet birlik, beraberlik içinde dimdik durduğu müddetçe, bu şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

"Haçlı seferleri bitti sanmayın"

Eroğlu, Haçlı seferlerinin halen devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Haçlı seferleri bitti sanmayın, değişik şekillerde devam ediyor. Nasıl devam ediyor? PKK'yı ortaya çıkarıyorlar, ona silah veriyorlar. Hatta Batı özel silah fabrikaları kuruyor, oraya silah vermek için. Biliyorsunuz Batı'nın verdiği bazı bombalar, silahlar hep PKK'nın eline geçti. Batı hala Türkiye'yi yok etmek için Türkiye'nin muhteşem yükselişini engellemek için hileler, desiseler içinde, oyunlar içinde planlar yapıyor ama ben şuna inanıyorum; onların planları, hesabı varsa Cenabıallah'ın da hesabı var. Allah bizlerle beraber."