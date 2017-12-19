Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Hedefimiz 2023'e kadar dünyadaki her insan için bir fidan dikmek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hedeflerinin 2023'e kadar, dünyadaki her insan için bir fidan dikmek olduğunu ifade ederek, "Yani ülkede diktiğimiz fidan sayısını 7 milyara yükselteceğiz." dedi.

Eroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde Hükümet adına konuştu.

Bakanlık olarak 158 milyar liralık yatırım yaptıklarını, baraj inşaatında ve orman alanlarında dünyada sayılı bir bakanlık olduklarını belirten Eroğlu, "Eskiden ülkemizde barajlar ve atık su arıtma tesislerini yabancılar yapardı, şimdi ise biz, yerli müteahhidimiz yapıyor." diye konuştu.

Eroğlu, ülkede orman alanlarının arttığına dikkati çekerek, "4 milyarıncı fidanı Edirne'de diktik." ifadesini kullandı.

Daha önce New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Ormancılık Zirvesi'nin İstanbul'da yapıldığını, Türkiye'nin artık ormancılıkta dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Veysel Eroğlu, Türkiye'nin milli parklarının dünyada mükemmellik ödülleri aldığını kaydetti.

Orman Genel Müdürlüğünün, bakanlığın köklü bir genel müdürlüğü olduğunu dile getiren Eroğlu, "Daha önce orman teşkilatı sadece orman alanlarında yangınla mücadele eder ve ağaç dikerdi, şimdi ise yolların kenarları, okullar, hastaneler ve her yerde ağaç dikiyor." dedi.

Bakan Eroğlu, meteorolojide çağ atladıklarını, artık bir şehrin hava durumunun, dünyanın herhangi bir ülkesinden görülebileceğini söyledi.

"375 tesis açtık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 180 günde 375 tesisi hazırlayarak açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Eroğlu, ülkede toplamda 2 milyon dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, İzmir'de Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte geçen nisan ayında 101 tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini, ülke genelinde toplamda 103 baraj ve 38 göleti açarak dünya rekoru kırdıklarını bildirdi.

Dünyada orman varlığı azaldığı halde Türkiye'de 15 milyon dekar arttığına işaret eden Eroğlu, "Sadece orman alanımız artmadı. Odun servetini de 1,2 milyar metreküpten aldık; yüzde 30 artışla 1,6 milyar metreküpe çıkardık." ifadelerini kullandı.

Veysel Eroğlu, ağaçlandırma alanlarının 5 katına çıktığını vurguladı.

Hedeflerinin 2023 yılına kadar, dünyadaki her insan için bir fidan dikmek olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Diktiğimiz fidan sayısını 7 milyara yükselteceğiz." dedi.

Veysel Eroğlu, eskiden ormanlara arıcılar sokulmazken şimdi bal ormanların kurduklarını bildirerek, Türkiye'nin bal üretiminde dünyada 6. sıradan 2. sıraya yükseldiğini söyledi.

Yanan orman alanlarını asla başka amaçlarla kullanmadıklarını, oraları ağaçlandırdıklarını ifade eden Eroğlu, en son Ayvalık'ta 33 bin 500 fidan diktiklerini anlattı.

"5 bin köye gelir getirici orman kurulacak"

Bakan Eroğlu, 3 bin 47 köye gelir getirici orman kurduklarını dile getirerek, "Arkadaşlara talimat verdim; 31 Aralık 2019 saat 16.59'a kadar 5 bin köye gelir getirici orman kurulacak." diye konuştu.

Ormanların yüzde 99'unun kadastrosunun bittiğini, artık ormanların çoğunun tapularının olduğunu, bu nedenle de ormanların artık işgal edilemeyeceğini belirten Eroğlu, dünyadaki en ileri, orman yangınlarını kontrol sisteminin Türkiye'de olduğunu kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 2002 yılında 9 milyon dekar olan koruma alanlarını 30 milyon dekara yükselttiklerini vurgulayarak, sokak hayvanlarına da sahip çıktıklarını söyledi.