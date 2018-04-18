AK Parti ve MHP'nin, ortak seçim önergesi mecliste
AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin; AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de imzalarının bulunduğu ortak seçim önergesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu
- AA
AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin; AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de imzalarının bulunduğu ortak seçim önergesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.
İşte o tarihi önerge:
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