Osmanlı mirasında Tekbirli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’u kapsayan 4 günlük Afrika ziyaretine dün de devam etti. Ziyaretin ilk durağı Sudan’da ikinci günde çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, Sudan’daki ikinci gününde beraberindekilerle Port Sudan kentine geçti. Özel uçak “TUR” ile Port Sudan Havaalanı’na gelen Erdoğan, burada El-Beşir tarafından karşılandı. Havalimanında tekbirlerle karşılanan Erdoğan, buradan makam otomobiliyle Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’na hareket etti.

Sudan’da Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a temaslarda bulunmak için gittiği Sudan’da sevgi seli… Ortadoğu’nun ‘en sevilen lideri’ olan Erdoğan’ı Sudanlılar ve ülkede yaşayan Türkler büyük bir coşkuyla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da halkı makam arabasından selamladı.

SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah boyunca ellerindeki Türkiye ve Sudan bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan Sudanlıları selamladı. Sevakin Adası’nda incelemelerde bulunan Erdoğan, buradaki Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını gezdi. Erdoğan, beraberindekilerle Hanefi Camisi’nde namaz kıldı.

OSMANLI PARASI

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir’in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu. İmza töreninin sonunda Erdoğan’a, 250 yıllık Osmanlı parası hediye edildi.

DÜNYAYA AÇILAN KAPI

Sevakin, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu. Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz’ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanmaktaydı.

Afrika’nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

ASKERİ ANLAŞMA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Imad Aldien Mustafa Adawi arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.