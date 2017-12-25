Osmanlı mirasında Tekbirli karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinin ikinci gününde, Osmanlı döneminde Kızıldeniz ve Hicaz’ın güvenliğini sağlayan Sevakin Adası’na geçti. Tekbirlerle karşılanan Erdoğan, Hanefi Camisi’nde namaz kıldı.
- HALİME KÖKCE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’u kapsayan 4 günlük Afrika ziyaretine dün de devam etti. Ziyaretin ilk durağı Sudan’da ikinci günde çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, Sudan’daki ikinci gününde beraberindekilerle Port Sudan kentine geçti. Özel uçak “TUR” ile Port Sudan Havaalanı’na gelen Erdoğan, burada El-Beşir tarafından karşılandı. Havalimanında tekbirlerle karşılanan Erdoğan, buradan makam otomobiliyle Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’na hareket etti.
Sudan’da Erdoğan sevgisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a temaslarda bulunmak için gittiği Sudan’da sevgi seli… Ortadoğu’nun ‘en sevilen lideri’ olan Erdoğan’ı Sudanlılar ve ülkede yaşayan Türkler büyük bir coşkuyla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da halkı makam arabasından selamladı.
SEVGİ GÖSTERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah boyunca ellerindeki Türkiye ve Sudan bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan Sudanlıları selamladı. Sevakin Adası’nda incelemelerde bulunan Erdoğan, buradaki Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını gezdi. Erdoğan, beraberindekilerle Hanefi Camisi’nde namaz kıldı.
OSMANLI PARASI
Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir’in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu. İmza töreninin sonunda Erdoğan’a, 250 yıllık Osmanlı parası hediye edildi.
DÜNYAYA AÇILAN KAPI
Sevakin, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu. Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz’ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanmaktaydı.
Afrika’nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.
ASKERİ ANLAŞMA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Imad Aldien Mustafa Adawi arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.
SUDANLILARDAN ÖVGÜ:
Türkiye’nin liderliği desteklenmeli
Sudanlı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başta Kudüs olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren meselelere verdiği güçlü destekten övgüyle bahsetti. Sudan İslami Hareketi yöneticilerinden milletvekili Abdulcelil en-Nezir el-Karuri, “Sudan halkı, 13 Aralık’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) toplayan Erdoğan’ın, Kudüs’e verdiği desteği unutmuyor. İslam dünyasının meselelerine verdiği destek bizleri her tavrında onu desteklemeye sevk ediyor” dedi.
SAFLARI BİRLEŞTİRDİ
Şimdi Islah Hareketi Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hasan Osman Rızk, Erdoğan’ın, Müslümanlar arasındaki safları birleştirdiğini belirterek, “Sudan olarak, Müslüman kardeşlerimizi müdafaa eden bu liderliği desteklemeliyiz” diye konuştu. Sudanlı milletvekili Faysal Yasin, İİT’nin İstanbul’daki zirvesinin ardından önceden dağınık halde olan bir gücün yeniden zuhur ettiğini dile getirdi. Eski Meclis Başkanı İbrahim Ahmed et-Tahir de “Türkiye artık uluslararası siyasette güçlü bir aktör. Ortadoğu’da büyük bir rol oynuyor. Türkiye’nin dış siyaseti ise Arap dünyasında emniyet supabı oldu.” dedi. İstanbul’daki İİT Zirvesi’ne değinen Tahir, “Dünya bu zirveden sonra eski dünya değil. Bu gerçek, BM Genel Kurulunda yapılan Kudüs oylamasıyla açıkça görüldü” şeklinde konuştu.
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