ÖSYM’nin 15 yılı mercek altında
Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün ÖSYM tarafından son 15 yılda yapılan sınavların sorularını çaldığı belirlendi. Savcılık bilgisayarların incelenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu’ndan izin alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturmalarında, son 15 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.
KAYITLAR İNCELENECEK
İncelemeler sonucu kurumda çalışan örgüt üyeleri aracılığıyla ÖSYM’nin kozmik odası olarak bilinen, sınavların hazırlanıp, saklandığı odadaki bilgisayarlara yerleştirilen arayüz aracılığıyla soruları elde ettikleri anlaşıldı.
Sistemin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, sınav sorularının bilgisayardan silindikten sonra arayüze düştüğü ve bu sayede soruların çalındığı tespit edildi.
96 DOĞRU YAPTI
Yapılan sınav hırsızlıklarının tamamını ortaya çıkarabilmek için harekete geçen savcılık, Bakanlar Kurulu kararınca, ÖSYM›nin son 15 yılda yaptığı sınavların tamamının kayıtlarını isteyerek inceleyecek.
Savcılığın yürüttüğü soruşturmalarda bazı bilgilerde ortaya çıkıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan’ın 2008 yılında 56 yaşında iken girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) 100 sorunun 96’sını doğru yanıtladığı ortaya çıktı. Bu dönemlerde sınavlara girerek yüksek başarı gösteren adayların arasında çok sayıda kişinin, FETÖ’nün haberleşmek için kullandığı ‘Bylock’ programı kullandığının da tespit edildiği belirtildi.
BÜTÜN SINAVLARIN SORULARINI ÇALMIŞLAR
- 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı: Başsavcılık, soruların sızdırılmasına ilişkin 230 sanık hakkında dava açtı.
- 2010 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: Savcılık durumu şüpheli görülenlerin isimlerini YÖK’ten istedi.
- 2012 KPSS: Soruşturma geçen yıl açıldı. Soruların sınav öncesinde elde edildiği iddialarına ilişkin deliller toplanıyor.
- 2012 Hakim ve Savcı Seçme Sınavı: 62 şüpheli ile 5 ÖSYM görevlisi hakkında açılan soruşturma sürüyor.
- 2014 LYS: Soruların sınavdan önce elde edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık delil topluyor.
- Komiser Yardımcılığı Sınavları: 2005-2013 arasındaki 9 komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili soruşturma açıldı.
- 2009 Polis Koleji Sınavı: Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 907 adayla ilgili delil toplanıyor.
82012 Polis Akademisi Sınavı: Durumları şüpheli olan 245 öğrenci, 99 sınav komisyonu üyesiyle ilgili çalışma yapılıyor.
- 2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı: Sınav sorularının önceden elde edildiği iddiası soruşturuluyor.
- 2012 Astsubaylık Sınavı: Bu sınavın sorularının da sınav öncesinde sızdırıldığı iddia ediliyor. Başsavcılık delil topluyor.
- 2010 SHÇEK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı: Sınav sorularının önceden elde edildiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
- 014 İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavı: Başsavcılık, bu sınavda da 47 şüpheli hakkında aynı iddiaları araştırıyor.
BAYANLOCK OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün “abla” yapılanmasında yer aldıkları ve şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandıkları belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 55’ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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