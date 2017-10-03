Oyunu birlikte bozalım

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in yeni yasama yılının ilk grup toplantısında partisinin milletvekillerine hitap etti. ‘Yeni yasama yılı hayırlı olsun’ diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

-ESAMESİ OKUNMUYOR:Bizi tehdit edenlerin, bize kefen biçenlerin, hele böyle kriz dönemlerini fırsat bilerek sırtımızdan hançerlemeye kalkanların hiçbirinin ise bu topraklarda esamesi okunmuyor, okunmayacaktır. Aksi yönde gayretler içerisinde girenlere, bu milletin bağımsızlığı ve geleceği için neleri yapabileceğini göstermek de boynumuzun borcudur. Kimseyi tehdit etmek gibi bir niyetimiz yok. Biz tüm samimiyetimizle ikaz görevimizi yerine getiriyoruz. Bu da ancak bir dostun bir başka dosta göstereceği türden bir yaklaşımdır. Uyarılarımız acı olabilir ama hakikatin ta kendisidir.

- OYUNA DÜŞMEYELİM:K. Irak’taki referandum krizi, bölgenin bağrına yeni bir hançer saplama girişimidir. Mesele, Kürtlerin hakları meselesi değildir. Tam tersine mesele, Kürtlerle Arapları,Türkmenleri, diğer grupları ve çevredeki ülkeleri sonu gelmez bir kavga, çatışma, hesaplaşma sürecine itmek isteyenlerin oyununa düşüp düşmeme meselesidir.

- ORTAK GELECEK:Etnik hırçınlıklar ve mezhebi husumetler üzerinden yanı başımızda kazılan, ateşini kin ve nefretin beslediği bu çukura izin veremeyiz. Irak ne tek başına Kürdün ne tek başına Arap’ın ne tek başına Türkmen’in değildir. Irak, tüm bu kesimlerin binlerce yıllık ortak geçmişinden süzülüp gelen bir kardeşlik iklimi içinde ortak bir gelecek inşa edilmesi gereken bir yerdir. Başka türlü bu topraklarda güvenlik, huzur, refah tesis edilemez.

- HADDİNE DEĞİL:Kerkük türküleriyle büyümüş bir milleti ‘Kerkük’teki birkaç bin Türkmen için...’ diye başlayan cümlelerle tahkir etmek, kimsenin haddine değildir. Daha düne kadar, ayrı bir sünni Arap bölgesel yönetimi kurulması tartışılan Musul’un çevresindeki demografik yapıyı hiçe sayan bir girişim, kesinlike art niyetlidir. Elbette bölgemizde yaşanan krizi suhuletle, akılla, uzlaşmayla çözmek için her yolu sonuna kadar denedik, deniyoruz, deneyeceğiz.

- DAHA İLERİ ADIM ATARIZ:Şimdilik sadece belirli alanlardaki ambargolarla yetiniyoruz. Bu artarak şüphesiz ki devam edecektir, eğer kendilerine gelmezlerse. Gelişmelere göre çok daha ileri adımları atmakta tereddüt etmeyiz. Gayet iyi giden bir ilişkiyi kendi elleriyle tahrip eden, bununla da yetinmeyip, dillerini, Türkiye’yi tehdit etmeye kadar uzatan Kuzey Irak yönetimi, bir an önce aklını başına devşirmelidir. Bizi seveni biz de severiz. Bize saygı duyana biz de saygı duyarız ama aksi olduğu zaman gereğini yaparız.

- UZATILAN ELİ TUTARIZ:Bugün birilerine güvenerek aramızdaki birlikte yaşama hukukuna ihanet edenlerin, yarın dönüp bu kapıyı tekrar nasıl çalabileceklerini merak ediyoruz. Bu kapı tamamen kapanmadan uzatılacak her eli tutmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha belirtmek istiyorum.

- İÇERİDEN VURULUYORUZ:Türkiye ne zaman ileriye doğru adım atsa, hamle başlatsa, aynı sıkıntıyla karşılaşıyor. Bu sıkıntı, kesinlikle dışarıdan karşımıza çıkan, bizimle rekabet eden mücadele eden güçler değildir. Bizim asıl sıkıntımız sürekli içeriden vurulmamızdır.

- SIÇRAMA ENGELLENDİ: Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrasında şu andaki gelişmiş ülkelerin tamamı gibi ciddi bir sıçrama sürecine girdi, ancak bu süreç 1960 darbesi ile kesintiye uğradı. Türkiye, Özal döneminde yeniden sıçrama kaydetti, ancak hançer yine içeriden saplandı. O da PKK terör örgütü. 1990’lı yıllarda öyle bir tehdit haline geldi ki siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle ülkemizi tarihimizin en büyük krizlerinden birinin içine sürükledi.

- SAĞLAM DURMALIYIZ:Ayrışırsak dağılırız, dağılırsak yok oluruz. Devir ne köken ne meşrep ne cemaat ne cemiyet ne hizip hesabı yapma devridir. Beton gibi, çelik gibi sapasağlam durmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

AK PARTİ REFORMLARIN PARTİSİ

- TAZİYELERİMİ İLETTİM:ABD Başkanı Donald Trump’a Las Vegas’taki saldırıyla ilgili olarak taziyelerimi ilettim. Bu tür olayların karşısında bugüne kadar duruşumuz neyse bundan sonra da bu duruşumuzu koruduğumuzu kendilerine ifade ettik.

- MECLİS’İN LOKOMOTİFİYİZ: AK Parti Grubu, yeni yasama yılında da Meclisin lokomotifi olmaya devam edecektir. Yeni İçtüzük, komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında inanıyorum ki ciddi rahatlıklar getirecektir. Yeni dönemdeki en önemli işlerden biri de 2019 Kasım ayındaki seçimlerle yürürlüğe girecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için gereken uyum yasalarının çıkarılması olacaktır. AK Parti, reformların partisidir bugüne kadar olduğu gibi yeni yasama yılında da ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu reformların yasal altyapıları yine bu kutlu çatı altında hazırlanacaktır.

HESABİ DEĞİL HASBİ

- KAPTIRMAYIZ:Artık bizim terör örgütlerine, bölücülere, fitnecilere, çıkarcılara kaptıracak tek bir kardeşimiz dahi olamaz. Ancak hesabi değil, hasbi olursa zaten mesele kalmaz. Buraya bir siyasi parti olarak bakanlar yanılgıdadır. Ama bir siyasi parti değil, bir dava olarak bakanlar varsa istikamet üzeredir.

- SAHİP ÇIKACAĞIZ:FETÖ gibi ihanet çetelerine yeteri kadar insanımızı maalesef kaptırdık. Daha iyi bir hayat, daha iyi kariyer vaadiyle parlak beyinlerimizi bir anafor gibi içine çeken batılı ülkeler de yeteri kadar insanımızı yuttu. Artık 80 milyonun tamamına sımsıkı sahip çıkacağız.

Gökçek’in istifası istenmedi ama…

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının çıkışta soruları yanıtladı. Erdoğan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının istendiği” iddialarının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi: “Partimizin, herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu.”