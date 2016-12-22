Oyunu direniþe verdi

ANAYASA TEKLÝFÝ OCAK 2017’DE GENEL KURUL’DA

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Baþbakan Binali Yýldýrým baþkanlýðýnda yapýlan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantýsý devam ederken gazetecilere açýklamalarda buldu:

KAYGILAR GÝDERÝLÝR: Kaygýlar varsa Anayasa Komisyonu sürecinde bunlarýn izale edilmesi mümkündür. Bu mutabakat metni, MHP ile yapýldýðý için atýlacak bütün adýmlar yine ayný mutabakat aranarak ilerletilecektir. Mutabakat metni ayný þekilde komisyonda kabul edildiði takdirde metnin ocak ayý baþlarýnda Genel Kurul’a getirilmesini umuyoruz.

YEDEK VEKÝLLÝK: Yedek milletvekilliði konusu bir tartýþma konusu ama dünyanýn birçok ülkesinde, hatta bütün demokratik ülkelerde böyle bir uygulama var.

TERÖRLE MÜCADELE: Terör saldýrýlarý karþýsýnda en büyük tesellimiz, neyi hedefliyorlarsa tam aksi bir durumla karþýlaþýyorlar. Ülkemizin birbirine daha fazla kenetlenmiþ olduðunu gördük.

KARLOV’A SUÝKAST: Hedef sadece Rusya’nýn büyükelçisi deðildi, ayný zamanda ve çok daha güçlü bir biçimde Türkiye’ydi, Türkiye ile Rusya iliþkileriydi. Çok þükür tam tersi bir durum söz konusu oldu.

MEB’de operasyon

MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðýnca, FETÖ soruþturmasý kapsamýnda aralarýnda öðretmenlerinde bulunduðu bin 980 personel açýða alýndý. Bakanlýkta, “görevde bulunmasýnda sakýnca görülmesi nedeniyle” uzaklaþtýrma tedbiri uygulanan personel hakkýnda inceleme ve araþtýrma çalýþmalarý devam ediyor.