Oyunu gördük meydan okuyoruz

Başkan Erdoğan Trabzon’da AK Parti Dayanışma Meclisi’nde flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Trabzon’dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz” dedi. Milletin iradesini sandıktan yönlendiremeyenler her dönemde farklı araçlarla üzerlerine geldiklerini belirten Erdoğan şunları söyledi:

OYUNUNUZU GÖRDÜK

“Provokasyonla darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ‘ekonomik savaş’ derler. Ülkemizde döviz kurunun 15 Temmuz öncesi bulunduğu 2,8 seviyesinden bugün 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ne de mantıklı bir izahı vardır. Türkiye 20 yıl önce Asya ülkelerinde yaşandığı gibi bir finans kriziyle mi karşı karşıya? Hayır. ABD ve İngiltere’de olduğu mortgage kriziyle mi karşı karşıya? Hayır. Yunanistan gibi iflas mı söz konusu? Ama buna rağmen kredi kuruluşları onu yine yükseltiyorlar. Dedim ya ekonomik savaş.”

“Peki fırtınanın sebebi nedir? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bu işin bir adı var mıdır? Vardır, Türkiye’ye operasyon çekmektir. Trabzon’dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Şunu bilmelerini istiyoruz. Teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz. İstihdamımızı genişletmeye devam edeceğiz. Fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız. Şimdi meydanda turistleri gördüm. Kardeşlerim, siz zaten misafirperversiniz. Onlara misafirperverliğinizi daha da artırarak devam ettirin. Çünkü onlar size, birileri dolar kaçırırken onlar da size dolar getiriyor. Birileri kapıları kapatır, mevlam başka kapılar açar.”

STRATEJİK ORTAĞIZ

“81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Ya ben senin stratejik ortağınım. Afganistan’da beraberim, Somali’de beraber olduk. Ve şu anda Kabil’de havalimanını biz koruyoruz. Böyle müşterek stratejik bir ortağına kalkıp da PYD, YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek bir kenara nasıl koyarsın? 5 bin TIR silahı Kuzey Suriye’ye taşıyorsun. Bu da yetmiyor, kalkıp terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye’yi feda etmeye kalkıyorsun. Kusura bakma gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız. Kalkıp da talimatla Türkiye’ye boyun eğdiremezsiniz. Biz her şeyi hukuk içinde götürelim istedik. Ama gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline yoksanız kusura bakmayın. Biz hukuk diliyle konuşmaya devam edeceğiz.”

BEN YAPTIM OLDU YOK

“Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi açana da cevabımızı yeni ittifaklara, yeni pazarlara yönelerek veririz. Hale bak, demir çelik de vergileri artırıyor. Biz Dünya Ticaret Örgütü’nün üyesiyiz. Böyle bir şey yok. Ben yaptım oldu mantığıyla böyle bir şey olamaz. Amerika’da her yer kaynıyor. Yapılan yanlış... Biz de ticaret hukuku neyi söylüyorsa onu söylemeye devam edeceğiz.”

Zaten burada Kılıçdaroğlu gibi düşünenler yok ben bunu biliyorum. Çünkü yerli ve milli düşünme mantığı ne yazık ki bu zatta yok. Ama sayın Akif bey olumlu yaklaşım ortaya koydu. Ama Genel Başkanı koyamadı, o ne yerlidir ne millidir. Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum, hem yerlidir hem millidir.”

ŞU AN SAKALIMIZI TRAŞ EDiYORLAR

Erdoğan, “Para dediğiniz bugün yoktur yarın bulursunuz. Yatırım dediğiniz iki gün gecikir, üçüncü gün daha güçlü gelir. Onlar şu anda bizim sakalımızı traş ediyorlar. Bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak. Her yerde söyledim. Yastık altı dövizi olanlar, dolar, avro, altın... Olanlara söylüyorum. Lütfen bunları bankalarda TL’ye çevirsinler. Trabzonlunun yastık altında bir şeyleri olabilir. Terör örgütleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyor. Her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Suriye’de yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş olacağız. Münbiç’i bölgenin asli halkıyla birlikte yeniden yapılandırmaya dönük çalışmalarımız devam ediyor. İdlib’de felaketin yaşanmaması için diplomatik ve askeri çalışmalarımıza hız verdik. İhracatçılarımız alternatif pazarlar bulmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şu an edindiğimiz bilgiler geldiğimiz nokta yıl sonu itibariyle 40 milyon turiste ulaşacağız. “