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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, oyunu kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz.' dedi.

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Anayasa değişikliği halk oylaması için Çankaya Lisesi'ne saat 14.00'te gelen Karamollaoğlu, görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından 1066 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Karamollaoğlu, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür etti.

Okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, sonuç ne olursa olsun milletin tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Karamollaoğlu, Türkiye'de huzurun, barışın gelmesi ve ülkenin kalkınmasını sağlamak için adaletin tecelli etmesine gayret göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah çıkacak netice, yarın çok büyük bir şey değiştirmeyecek. Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz. İnşallah güzel netice alırız ve inşallah bunun arkasından memleketimizde, huzur kamil manada teşekkül eder. Huzur da adaletin tecelli etmesine bağlıdır. Tekrar memleketimiz, milletimiz, bölgemiz ve insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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