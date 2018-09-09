Öz çekim çubuğu statlarda yasak

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 81 İl valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı “Spor Müsabakalarının Güvenliği” konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında etkin güvenlik tedbirleri alınması ve müsabaka alanlarında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.

KOLTUK PERSONELİ

Müsabakaların güvenli bir şekilde sonuçlandırılması bizzat valiler ve emirlerindeki kolluk kuvvetlerinin sorumluluğu altında olduğu belirtilen genelgede, spor müsabakalarında alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

RİSK ANALİZLERİ

İl Spor Güvenlik Kurullarınca yapılacak risk analizleri doğrultusunda tüm müsabakalar kendi içerisinde risk derecelerine göre A (yüksek riskli), B (orta riskli) ve C (hafif riskli) olmak üzere üç kategoriye ayrılacak. Güvenlik tedbirleri her kategorinin kendi hassasiyeti çerçevesinde planlanacak. İl Spor Güvenlik Kurulu her ay en az bir defa vali başkanlığında toplanacak. A grubu riskli müsabakalar öncesinde vali başkanlığında spor güvenlik kurulu toplantıları yapılacak. Risk analizleri çerçevesinde görevlendirilecek genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlisi sayıları müsabaka öncesinde belirlenecek. Müsabakanın oynandığı yer polis sorumluluk bölgesinde ise jandarma birimlerinden, jandarma sorumluluk bölgesinde ise emniyet birimlerinden takviye kuvvet planlaması yapılacak. A risk grubunda olan müsabaka günleri ile gerekli görülen diğer hallerde il jandarma komutanlıklarında yeterli sayıda kuvvet hazır bulundurulacak.

ANINDA İŞLEM

Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri marifetiyle illerindeki özel güvenlik görevlilerinin niteliklerinin artırılmasına yönelik olarak spor güvenliği konusunda eğitim planlamaları yapacak. Özel güvenlik görevlilerinden ihmali veya mevzuata aykırı davranışları bulunanlarla ilgili işlemler anında yapılacak. Spor müsabakalarının oynandığı spor alanlarındaki güvenlik kameraları çalışır halde bulundurulacak, spor alanlarındaki teknolojik yeterliliğin artırılması sağlanacak.

KİŞİ SAYISI SINIRLI

Biyometrik kimlik (passolig) olmayan kişilerin müsabaka alanına girişleri engellenecek.

Her müsabaka için müsabaka güvenlik amiri belirlenecek, müsabaka güvenlik amiri saha içerisindeki tüm koordinasyonun tek elden yapılmasından sorumlu olacak. Spor tesisleri içerisinde akredite kişi sayısı makul seviyede tutulacak.