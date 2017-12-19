Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev TİKA Başkanı Çam'ı kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, ekim ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Serdar Çam, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Mirziyoyev, ekimde Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin taraflar arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını kaydetti.

TİKA'nın ülkedeki faaliyetinin daha da genişletilmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, şimdiye kadar TİKA tarafından toplam değeri 23,6 milyon dolar olan 700'e yakın projenin hayata geçirildiği anımsatıldı.

TİKA'nın Özbekistan'daki faaliyetinin belirli projeler esasında ve sistemli olarak geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen görüşmede, bu çerçevede bir "yol haritasının" en kısa zamanda hazırlanarak ekonomik, kültürel, eğitim, sağlık, çevre koruma, turizm ve sosyal alanlarda yürütülen projelerin artırılması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

TİKA Başkanı Çam da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın iyi dileklerini Mirziyoyev'e iletti.

Mirziyoyev'un öneri ve tekliflerini desteklediğini kaydeden Çam, Türk tarafının bu konuda gerekeni yaparak, bu önerilerin zamanında ve verimli şekilde uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, görüşmede, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da hazır bulundu.

TİKA Başkanı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, temasları çerçevesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Camşid Koçkarov ile Başbakan Yardımcısı Suhrab Halmuradov ile de bir araya geldi.