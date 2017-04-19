Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Özbekistan Cumhurbaşkanından Erdoğan'a tebrik

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mektubu gönderdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev mektubunda, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının başarılı sonuçlarından dolayı Erdoğan'ı kutladı.

İki ülke arasında karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayalı yakın iş birliği ilişkilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mirziyoyev, kardeş Özbek ve Türk halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin yakın gelecekte daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar dilerken, kardeş Türkiye halkına da barış, huzur, refah ve istikrarlı kalkınma dileğinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 18.04.2017

Derin Analiz - 18.04.2017

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA