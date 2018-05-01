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Özbekistan’da Erdoğan manşetleri 

Ülkede yayınlanan tüm ulusal gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan temaslarını ilk sayfalarından manşetten duyurdu. Özbek haber ajansı da tarihi ziyaretle ilgili birçok haber geçti.

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Özbekistan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine geniş yer verdi. Halk Sözü gazetesi, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini manşetten verdiği ve tam sayfa ayırdığı haber ile duyurdu. Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğu, 1996 yılında iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalandığının anımsatıldığı haberde, iki halkın yüzyıllara dayanan ortak değerlere sahip olduğu vurgulandı.  Rusça yayınlanan Narodnoe Slovo gazetesi Erdoğan’ın bu ülkeye resmi ziyaretini manşetten duyurarak, ilk sayfanın tamamını Erdoğan’ın ziyaretine ayırdı. Mirziyoyev’in “Geçen sene iki ülke arasındaki dostça ilişkilerin yeni stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığı” sözlerine yer verilen haberde, Erdoğan’ın ‘’Türkiye ve Özbekistan, tarihi büyük, örf-adetleri ve gelenek-görenekleri bir, en yakın dostlardır’’ yönündeki açıklamasına yer verildi. 

5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Özbekistan’ın en önemli ticari ortaklarından olduğu ve iki  ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen sene yüzde 30 artışla 1,5 milyar dolara, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 artışla 400 milyon dolara ulaştığı bilgisine yer verilen haberde, tarafların bu miktarın yakın yıllarda 5 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabakat sağladığına işaret edildi. 

ÖZBEK AJANSI DUYURDU

Özbekistan Haber Ajansı “ÖzA” ziyareti birçok haberle duyururken, Erdoğan’ın Özbekistan’daki temaslarına ilişkin çok sayıda fotoğrafa da yer verdi. ÖzA, ‘’Özbekistan-Türkiye: Karşılıklı güven ve dostluğa dayanan işbirliği hızla gelişiyor”, “İki kardeş ülke işbirliğini yeni düzeye çıkaran belgeler imzalandı”, “Karşılıklı ticaret hacmi belirgin ölçüde arttı” başlıklarıyla yayınladığı haberlerinde, Erdoğan’ın ülkedeki temaslarına geniş  yer verdi.  

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