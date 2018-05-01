Özbekistan’da Erdoğan manşetleri 

Özbekistan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine geniş yer verdi. Halk Sözü gazetesi, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini manşetten verdiği ve tam sayfa ayırdığı haber ile duyurdu. Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğu, 1996 yılında iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalandığının anımsatıldığı haberde, iki halkın yüzyıllara dayanan ortak değerlere sahip olduğu vurgulandı. Rusça yayınlanan Narodnoe Slovo gazetesi Erdoğan’ın bu ülkeye resmi ziyaretini manşetten duyurarak, ilk sayfanın tamamını Erdoğan’ın ziyaretine ayırdı. Mirziyoyev’in “Geçen sene iki ülke arasındaki dostça ilişkilerin yeni stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığı” sözlerine yer verilen haberde, Erdoğan’ın ‘’Türkiye ve Özbekistan, tarihi büyük, örf-adetleri ve gelenek-görenekleri bir, en yakın dostlardır’’ yönündeki açıklamasına yer verildi.

5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Özbekistan’ın en önemli ticari ortaklarından olduğu ve iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen sene yüzde 30 artışla 1,5 milyar dolara, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 artışla 400 milyon dolara ulaştığı bilgisine yer verilen haberde, tarafların bu miktarın yakın yıllarda 5 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabakat sağladığına işaret edildi.