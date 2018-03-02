Özel harekat sahaya indi

Afrin’de destan yazan Mehmetçiğin kent merkezine doğru ilerleyişi sürüyor. Afrin sınırında hilalin tamamlandığı harekatta ikinci aşamaya geçildi. Teröristlerin korkulu rüyası Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, operasyonlara resmen katıldı. 24 saat görev yapan özel harekatçılar, meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerine başladı. İyice köşeye sıkışan PYD/PKK’dan öldürülenlerin sayısı da 2222’e çıktı.

ÖZEL HAREKAT DEVREDE

Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 41’inci güne girildi. TSK’nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü PYD/PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürürken, ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı. Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH’ler, meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor. Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan timler, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor. Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH’ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor. Bir bölümü halen PYD/PKK’nın işgalindeki Cinderesi, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH’ler, Afrin şehir merkezinde yürütülecek operasyonda da önemli görevler üstlenecek. Türkiye’deki meskun mahal operasyonlarında tecrübe kazanan JÖH ve PÖH’lerin her türlü doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin dahil olmasıyla harekatın daha da hızlanacağını kaydetti.

SİLAHI BIRAKIP KAÇTILAR

Bu arada Mehmetçikten korkan teröristler silahlarını bırakıp kaçıyor… Suriye’nin Mersava bölgesinde teröristlerin mevzilerinde lav ve uzun namlulu silahlar ile patlayıcı ele geçirildi.