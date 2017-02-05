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Özerkliği PKK’nın talimatı ile istemiş

Diyarbakır Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede KCK/PKK terör örgütünün Türkiye’de nihai hedef olarak “demokratik özerklik” istediği yer aldı.

  • STAR / ANKARA
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Örgütün bu hedef kapsamında KCK/TM’nin Siyası Alan sorumlusu Selahattin Demirtaş’a talimat verdiği anlatılan iddianamede konuyla ilgili şöyle denildi: “KCK/PKK terör örgütünün nihai hedefi olan demokratik özerkliğin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak şüpheli (Demirtaş), Dicle üniversitesinde görevli Yrd.Doç. Ahmet Yıldırım’a (HDP Muş Milletvekili) incelemesi ve üzerinde bazı değişiklikler yapması için Anadilde eğitim konusunda bir doküman gönderdi. Ahmet Yıldırım da bu dokümanı bazı değişiklikler yaparak tekrar şüpheli Selahattin Demirtaş’a gönderdi.”  İddianamede yer alan bir başka detay ise Demirtaş’ın, 2008 yılında Diyarbakır’ı ziyaret eden dönemin Başbakanı Erdoğan’ı karşılamaya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i yolda çevirdiği konusunda. 

KÜRTÇE KONUŞ EMRİ

İddianamede ‘DTP’li Milletvekillerinin ortamı germek ve bağlı kitleyi canlı tutmak için Mecliste Kürtçe Konuşma ve oturum düzenlemesi talimatı Ahmet Türk’e ve Demirtaş’a verildiği’ de belirtiliyor. 

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