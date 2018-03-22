Özgür Nevruz

PKK tarafından her sene terörize edilmeye çalışan Nevruz, bu sene olaysız bir şekilde vatandaşlar tarafından kutlandı. Kato Dağı’ndan Afrin’e yurtiçi ve yurtdışında terör kaynaklarının kurutulması ve terör yandaşı belediyelere kayyum atanması, PKK’nın Nevruz alanlarını istismar etmesinin önüne geçti.

ASAYİŞ BERKEMAL

Orta Asya’dan Ortadoğu’ya sayısız millet için Bahar Bayramı kutlaması olan 21 Mart, yıllardır terör örgütü PKK tarafından örgütsel malzeme olarak kullanılmaya çalışılıyordu. Özellikle Diyarbakır ve İstanbul Kazlıçeşme’de Nevruz’u kutlamak için bir araya gelen vatandaşları istismar etmeye çalışan PKK, kutlama alanlarında polise saldırma ve korsan gösteri düzenlemeye çalışıyordu. Bu sene Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı’nda ve İstanbul Bakırköy’deki Nevruz kutlamaları öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı yollar trafiğe kapatılırken, kanalizasyon sistemleri dahi güvenlik taramasından geçirildi. Kutlama alanına terör örgütü PKK’yı simgeleyen flama ve aksesuarla gelmeye çalışan ve örgütsel propaganda yapmaya çalışan yaklaşık 30 kişi, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

HER YERDE AYNI COŞKU

Afganistan’dan Kazakistan’a İran’dan Azerbaycan’a pek çok ülkede coşkuyla kutlanan bahar bayramı Türkiye’nin çeşitli illerinde de kalabalıkları bir araya getirdi. İstanbul, Diyarbakır, Adana, Kastamonu, Erzincan, Sivs gibipek şehirde ateşler yakıldı, yumurta tokuşturuldu, şenlikler düzenlendi.