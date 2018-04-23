Özgür Özel: Yok öyle bir şey

Her fırsatta seçimlere hazır olduğunu söyleyen CHP, cumhurbaşkanlığı için adayını henüz açıklayamadı. Kulislerde İlhan Kesici, Aziz Kocaoğlu, Öztürk Yılmaz, Yılmaz Büyükerşen, Didem Engin gibi isimler konuşulsa da, CHP henüz adayını açıklayabilmiş değil.

15 VEKİLLİK TORPİL SONRASI GÖZLER AKŞENER'E ÇEVRİLDİ

Adeta proje bazlı çalışan CHP-İP ittifakı, CHP'nin Akşener için 15 vekilini feda etmesiyle resmiyete kavuştu. ''100 bin imza alarak aday olacağım'' iddiasını her fırsatta dile getiren Akşener, Kılıçdaroğlu'nun hediye ettiği mevsimlik 15 vekille yol haritası çizmeye çalışıyor.

15 vekillik hediyeye CHP'li İlhan Cihaner isyan ederken, Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'na biat edercesine açıklamalarda bulundu. Akşener transfer sonrası, ''Kılıçdaroğlu'nun tavrı tüm takdirlerin üzerindedir'' şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi durumunda hem genel başkanlık hem de vekillik koltuğundan olma korkusuyla aday olmaması, gözleri ittifaktakın diğer ismi Akşener'e çevirdi.

ÖZEL: YOK ÖYLE BİR ŞEY

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Meral Akşener ortak aday olacak mı?'' sorusunu ''Yok öyle bir şey. CHP kendi adayını çıkaracak.'' şeklinde cevap verdi.