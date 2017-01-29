Özkök de ‘başkanlık’ istemiş

Özkök, Hürriyet genel yayın yönetmeni olduğu dönemde 20 Eylül 1997’de yazdığı ‘Başkanlık sisteminden yanayım” başlıklı yazısında özetle şunları yazdı:

ATEŞLİ SAVUNUCU

“Ben, 1980’li yıllardan beri Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesini savunuyorum. Son Refahyol deneyinden sonra, bu inancım daha da pekişti. (…) Bazı meslektaşlarımız ve siyasiler, halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının, Türkiye’yi diktatörlüğe götüreceği görüşünde. Bence tam aksine, parçalanmış bir parlamenter sistem Türkiye’yi diktatörlüğe götürüyor. Alın Refahyol dönemini. Bu hükümet, son 40 yılının en diktatörce dönemi değil midir? Denilebilir ki, bir başkan seçildiği zaman daha büyük tehlike olmaz mı? Hayır olmaz. Çünkü seçilecek başkan, halkın büyük çoğunluğunun konsensüsünü temsil edecektir. Başkanlık sistemi, Türkiye’yi hak ettiği istikrara kavuşturacaktır. Ben bu yüzden başkanlık sistemini savunuyorum.”

BUGÜN TEPKİLİ

1997’de “Başkanlık sisteminin ateşli savunucu” olan Özkök yıllar sonra ise çark etti. İşte Özkök’ün Cumhurbaşkanlığı sistemine tepki gösterdiği yazılarından bir demet: 20 Ekim 2016’daki yazısı: Hiç anlamıyorum rejimimiz huzurumuz batıyor mu bize… Arkadaş, nedir bu yeni bir rejim arayışı... Batıyor mu huzur bize... 14 Mart 2013’teki yazısı: Kesin tek adamlığa yol açacak bir başkanlık sistemine karşıyım. Oyum “Hayır”dır. O rejim, demokrasinin sonu olur.