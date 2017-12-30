Papa’yla Kudüs’te tam mutabakat
Kudüs temaslarını sürdüren Erdoğan, dün Papa Franciscus ile görüştü. Kudüs’ün statüsünün korunması konusunda mutabık kalan ikili, ABD’nin yanlış adımına karşı hazırlanan tasarının, BM Genel Kurulu’nda 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdiler.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusundaki temaslarına dün de devam etti. Erdoğan,
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda Kudüs konusunu görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Kudüs ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs’ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.
MEMNUNİYET VERİCİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD’nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 21 Aralık’ta yapılan oylamada 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.
ORTAK ÇABA ÖNEMLİ
Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs’ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere ilerleyen dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldılar.
Erdoğan ve Franciscus, görüşme vesilesiyle 2018’in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundu.
İMAM HATİPLİLER
Doğu Kudüs kararını destekliyoruz
ABD’nin Kudüs kararını protesto eden imam hatip lisesi öğrencileri, 6 dilde bildiri yayımladı. ÖNDER İmam Hatipler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, imam hatip lisesi öğrencilerinin Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Almanca ve Fransızca yayımladıkları bildiride, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden kararının desteklendiği kaydedildi. Filistin topraklarında 1948 yılından beri uluslararası hukukun çiğnendiği aktarılan bildiride, şöyle denildi:
KIRMIZI ÇİZGİDİR
“Emperyalist güçler BM Güvenlik Konseyi’nin 1980’de siyonistlerin Doğu Kudüs’ü işgal ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararını hiçe saymış ve aynı emperyalist güçler Kudüs’ü siyonistlerin sözde başkenti ilan etmişlerdir. Bu hadise Kudüs’e hakaret ve İslam aleminin namusuna çalınmış kara lekedir. Kudüs; biz Müslümanların ortak paydası, hayati meselesi ve kırmızı çizgisidir. Kudüs, devletlerin oyuncağı olamayacak kadar önemli bir değerdir. Siyonist güçlerin Kudüs hakkında aldığı son karar kabul edilebilir değildir. Biz İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden kararının arkasındayız.”
YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus ilerleyen günlerde yüz yüze görüşme konusunda anlaştı.
Erdoğan, Kasım 2014’de Ankara’yı ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’u ağırlamıştı. Papa, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ilk yabancı konuğu olmuştu.
Karakaya: Cumhurbaşkanı doğru söylüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP’yle seçim ittifakıyla ilgili olarak sarf ettiği “İttifaka limon sıkmayın” sözlerine MHP’den destek geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın seçim ittifakıyla ilgili “Bu konuda herkes konuşmamalı” sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır.”
Liderliğimiz teşekkür aldı
ÖZEL HAREKAT POLİSİ İLE HARUN’A MORAL VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, özel harekat polisi Seyithan Keskin ile elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat’ı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.
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