Papazın ziyaretçisi Maslahatgüzar

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson’un “sağlık sorunları” gerekçe gösterilerek cezası ev hapsine çevrilmişti.

Papaz Andrew Craig Brunson için İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. İsmail Cem Halavurt 3 sayfalık dilekçesinde bir takım gerekçeler sıralayarak, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı sırasında ‘ABD’li Papaz’ ile ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, “Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD’nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek” demişti. Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının ardından beklenen ziyaret gerçekleşti. Maslahatgüzar Jeffrey Hovenier, papazın Alsancak’taki evine dün 14.15’de geldi. Hovenier’in girişi sırasında güvenlik güçleri de her zaman olduğu gibi Işılay Saygın Sokak’ta yoğun güvenlik önlemi aldı.

TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

ABD’li Papaz Andrew Brunson ve Jeffrey Hovenier’in görüşmesi sırasında bir vatandaş evinin balkonuna çıktı. Elindeki Türk bayrağını balkona asan vatandaş, “Geç bile kaldık” dedi.

Teröristleri kod adıyla biliyor

9 Aralık 2016’da tutuklanan Papaz Brunson için hazırlanan iddianameden din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve FETÖ’nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü kaydedildi. Sözde din adamı papaz 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız” mesajı atmıştı.