Paralel CHP

Muhaliflerin olağanüstü kurultay çağrısı ile tartışmaların odağı haline gelen CHP, önemli kararların alındığı, parti organları dışındaki adeta paralel bir karar merkezi iddiasıyla çalkalanıyor. CHP’ye yakın yayın yapan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine “’Ben daha çözemedim. Partinin karar organları dışında gizli bir karar merkezi var, önemli kararlar orada alınıyor. Genel Başkan MYK’ya getiriyor, MYK’dan da o kararlar çıkıyor” dediğini aktardı.

HALK TV YAYIN YÖNETMENİ

FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması’nın (PDY) MİT TIR’ları ve 17/25 Aralık kumpasına ilişkin üretilmiş, sahte belgelerini TBMM çatısı altına taşıyan CHP, paralel karar merkezi tartışmalarıyla gündemde. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, önceki akşam Habertürk’teki tartışma programında, bir gazeteci arkadaşının Tuncay Özkan’ın “CHP’de parti organları dışında bir karar merkezi var. Kılıçdaroğlu parti karalarını o bilinmeyen merkezden gelen telkinlerle alıyor” dediğini söyledi. Programa telefonla bağlanan Tuncay Özkan iddiaları reddetti ve böyle bir konuşmasının olmadığını söyledi. Özkan’ın ısrarları üzerine Yılman, kendisine bu iddiaları anlatanın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç olduğunu açıkladı. Özkan, iddiaları yalanlayarak böyle bir görüşmenin olmadığını iddia etti. Özkan, “Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç hesabını verecek. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Mahkemede verecek bunun hesabını” dedi. Programa bağlanan Şaban Sevinç, görüşmenin seçimlerden üç gün sonra yani 27 Haziran günü saat 10.00’da CHP Genel Merkezi’nde Tuncay Özkan’ın odasında gerçekleştiğini anlattı. Sevinç şunları söyledi:

‘GİZLİ KARAR MERKEZİ’

“27 Haziran seçimden üç gün sonra partiye gittim, o gün bazı gösterilerde olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir ekip gelecekti, Tuncay Özkan ile odasında baş başa görüştük. Tuncay Özkan ile sınıf arkadaşıyız ama öyle bir dostluğumuz yok, kendisiyle RTÜK üyeliğim sırasında onun televizyonunu kollayan RTÜK üyeleriydik. 27 Haziran sabah saat 10.00 gibi partide yaptığımız görüşmede Tuncay Özkan bana dediki ‘ben senin dostunum, arkadaşınım, sakın yanlış anlama. Burada bir takım önemli kararlar bir yerlerde alınıyor. Bir karar merkezi var’ dedi bana. ‘orada kararlar alınıyor sonra Genel Başkan MYK’ya getiriyor, MYK da işte o karar geçiyor’ dedi.

‘İÇ KABİNE DEĞİL’ DEDİ

Ben de dedim ki, ‘Bu dediğin karar merkezi belki de iç kabinedir. Siyasi partilerde olur 15-20 kişilik MYK vardır ama bunların 3-4 tanesi Sayın Genel Başkanlarla daha yakın mesai güderler. Bu karar merkezi dediğin iç kabine mi? Dedim. Hatta isimleri de saydım, Bülent Tezcan’dır, Haluk Koç’tur’ dedim. ‘Yok yok o değil’ dedi. ‘Ben daha çözemedim. Gizli bir karar merkezi, önemli kararlar orada alınıyor, Sayın Genel Başkan MYK’ya getiriyor, MYK’dan da o kararlar çıkıyor. Partinin karar organları dışında bir karar merkezi var, o karar merkezinde önemli kararlar alınıyor, Genel Başkan da o kararları geçiriyor. Biz de o kararları kabul ediyoruz’ dedi.”

‘İnce o gece sarhoştu’ kavgası