Paralel CHP
CHP’li Özkan, canlı yayında kendisinin ‘CHP’de gizli bir karar merkezi var’ dediği iddialarını yalanladı. Programa bağlanan Halk TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Özkan’ın öne sürülen merkezi kendisine anlattığını söyledi.
- STAR ANKARA
Muhaliflerin olağanüstü kurultay çağrısı ile tartışmaların odağı haline gelen CHP, önemli kararların alındığı, parti organları dışındaki adeta paralel bir karar merkezi iddiasıyla çalkalanıyor. CHP’ye yakın yayın yapan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine “’Ben daha çözemedim. Partinin karar organları dışında gizli bir karar merkezi var, önemli kararlar orada alınıyor. Genel Başkan MYK’ya getiriyor, MYK’dan da o kararlar çıkıyor” dediğini aktardı.
HALK TV YAYIN YÖNETMENİ
FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması’nın (PDY) MİT TIR’ları ve 17/25 Aralık kumpasına ilişkin üretilmiş, sahte belgelerini TBMM çatısı altına taşıyan CHP, paralel karar merkezi tartışmalarıyla gündemde. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, önceki akşam Habertürk’teki tartışma programında, bir gazeteci arkadaşının Tuncay Özkan’ın “CHP’de parti organları dışında bir karar merkezi var. Kılıçdaroğlu parti karalarını o bilinmeyen merkezden gelen telkinlerle alıyor” dediğini söyledi. Programa telefonla bağlanan Tuncay Özkan iddiaları reddetti ve böyle bir konuşmasının olmadığını söyledi. Özkan’ın ısrarları üzerine Yılman, kendisine bu iddiaları anlatanın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç olduğunu açıkladı. Özkan, iddiaları yalanlayarak böyle bir görüşmenin olmadığını iddia etti. Özkan, “Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç hesabını verecek. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Mahkemede verecek bunun hesabını” dedi. Programa bağlanan Şaban Sevinç, görüşmenin seçimlerden üç gün sonra yani 27 Haziran günü saat 10.00’da CHP Genel Merkezi’nde Tuncay Özkan’ın odasında gerçekleştiğini anlattı. Sevinç şunları söyledi:
‘GİZLİ KARAR MERKEZİ’
“27 Haziran seçimden üç gün sonra partiye gittim, o gün bazı gösterilerde olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir ekip gelecekti, Tuncay Özkan ile odasında baş başa görüştük. Tuncay Özkan ile sınıf arkadaşıyız ama öyle bir dostluğumuz yok, kendisiyle RTÜK üyeliğim sırasında onun televizyonunu kollayan RTÜK üyeleriydik. 27 Haziran sabah saat 10.00 gibi partide yaptığımız görüşmede Tuncay Özkan bana dediki ‘ben senin dostunum, arkadaşınım, sakın yanlış anlama. Burada bir takım önemli kararlar bir yerlerde alınıyor. Bir karar merkezi var’ dedi bana. ‘orada kararlar alınıyor sonra Genel Başkan MYK’ya getiriyor, MYK da işte o karar geçiyor’ dedi.
‘İÇ KABİNE DEĞİL’ DEDİ
Ben de dedim ki, ‘Bu dediğin karar merkezi belki de iç kabinedir. Siyasi partilerde olur 15-20 kişilik MYK vardır ama bunların 3-4 tanesi Sayın Genel Başkanlarla daha yakın mesai güderler. Bu karar merkezi dediğin iç kabine mi? Dedim. Hatta isimleri de saydım, Bülent Tezcan’dır, Haluk Koç’tur’ dedim. ‘Yok yok o değil’ dedi. ‘Ben daha çözemedim. Gizli bir karar merkezi, önemli kararlar orada alınıyor, Sayın Genel Başkan MYK’ya getiriyor, MYK’dan da o kararlar çıkıyor. Partinin karar organları dışında bir karar merkezi var, o karar merkezinde önemli kararlar alınıyor, Genel Başkan da o kararları geçiriyor. Biz de o kararları kabul ediyoruz’ dedi.”
‘İnce o gece sarhoştu’ kavgası
CHP yönetiminin Muharrem İnce hakkında bazı söylentileri yaydığına ilişkin iddialar da polemik konusu olmuştu. İnce, Halk TV’de katıldığı programda, “24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda sarhoş olduğuna’ ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia ederek, “İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum” dedi. Özkan ise basına yaptığı açıklamada, «Sadece ‹sıradan ve kaba› değil, Muharrem İnce›nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur” demişti.
PARTİ İÇİ MUHALEFET DEĞİLİZ
CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplayan delegelerin sözcülüğünü üstlenen Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, sürecin başlamasına neden olan itici gücün, seçmenin kendisi olduğunu söyledi. “Bu sadece parti içinden gelen bir itiraz sesi değildi, bunu böyle algılarsak olayı görmezden gelmiş oluruz” diyen Usluer, şunları kaydetti:
SEÇMEN İSTİYOR
“Seçmenden gelen bir sesti ve halen de devam ediyor. Partinin de bu sese kulak vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Usluer, mevcut delegelerin Şubat’ta yapılan olağan kurultayda, mevcut yönetiminde seçildiğini hatırlatarak “Ddelegelerin yarıdan fazlasının olağanüstü kurultay talep etmesi bence çok önemli.” Bu süreçte istemedikleri şeylerin de yaşandığına işaret eden Usluer, “parti içi muhalefet” olmadıklarını dile getirdi. Usluer, “Eğer parti içi muhalefetse biz 9-10 Mart’taki tüzük kurultayında da muhalefettik o zaman. Olayı, ‘parti içi ortak aklı oluşturma çağrısı’ olarak nitelendirirsek geleceğe yönelik daha yapıcı nitelendirme olur” diye konuştu.
YEREL SEÇİM BAHANE
Durumun bir “kozları paylaşma süreci” olarak da görülmemesi gerektiğinin altını çizen Usluer, “Varsa topla gel gibi söylemler partimizi yıpratan söylemlerdir. Bunlara yönetim erkini elinde bulunduranların dikkat etmesi gerekirdi ama ne yazık ki böyle olmadı. Bu da sürecin istenmeyen olumsuz tarafıdır” ifadelerini kullandı. Kurultayı yapmamak için direnenlerin yerel seçimi bahane ederek, “kurultay yaparsak yerel seçime hazırlanamayız” dediğini belirten Usluer, “Bu bir bahane. Ağustos ayında hem İP, hem AK Parti kurultaya gidiyor. Demek ki yerel yönetim seçimlerine hazırlanmada bir engel değil. Bunu da görebiliyoruz” dedi.
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