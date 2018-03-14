Parti ittifakına meclis’ten onay

Meclis Genel Kurulu’nun önceki gün başlayıp 20 saat kesintisiz süren mesaisi ile kabul edilen ittifak yasa teklifiyle, siyasi partilerin birbirleriyle seçim ittifakı yapmalarının yolu açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hemen onaylaması beklenen yasayla, bundan böyle partiler, seçimlere gitmeden önce ittifak yapıp, bunu kamuoyuyla paylaşarak seçmenin karşısına birlikte çıkacaklar. TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri 10 gün süren ittifak yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki mesaisi ise kesintisiz 20 saatte tamamlandı. 26 maddelik yasayla, siyasi partiler arasında seçim ittifakının yasal engeli kaldırılmış oldu.

PROTOKOL YAPACAKLAR

İttifak yapan partiler, seçimden önce Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) “ittifak protokolü” verecekler. Partiler, milletvekili listelerinin YSK’ya tesliminden üç gün öncesine kadar ittifaktan vazgeçebilecekler. İttifaktan son anda ayrılan partiler de bu şekilde seçimlerde kendi listelerini verebilecekler. İttifak ancak seçime girme yeterliğine sahip partiler arasında kurulabilecek. Seçime girme yeterliği bulunmayan partiler, ittifak da yapamayacak.

PUSULADA YAN YANA

İttifak yapan partiler, oy pusulasında partilerin yeri belirlenirken tek bir partiymiş gibi yan yana yer alacaklar. İttifak partilerinin üzerinde, ittifakın adı yazılacak.

MÜHÜRLER GEÇERLİ

Seçmen, oy pusulasında ittifak partilerinden birine mühür vurabileceği gibi, ittifaktaki tüm partilere mühür vurulması durumunda da oylar geçersiz sayılmayacak. Partisine oy veren seçmen, aynı zamanda ittifaka da oy vermiş sayılacak. İttifakın aldığı oy, partilere verilen oylar toplanarak bulunacak.

YÜZDE 10 ARANACAK

Seçim barajı yine yüzde 10 olarak uygulanacak. Ancak ittifak yapan partilerin oyları toplam olarak hesaplanacağı için, ittifakın toplam oyunun yüzde 10 barajını geçip geçmediğine bakılacak. İttifaktaki partilerden biri yüzde 10’un altında oy alsa bile ittifak toplamı yüzde 10’u geçerse, Meclis’te temsil edilecek.

18 YAŞ DÜZENLEMESİ

Seçilme yaşına ilişkin düzenlemeyle de tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de seçilme yaşı 25’ten 18’e düşürülecek.

SANDIĞA GÜVENLİK

“Sandık çevresi” yeniden düzenlenerek, vatandaşın da sandık başına güvenlik görevlisi çağırma imkanı getirilecek. Böylece terör örgütü PKK’nın, Doğu ve Güneydoğu’da seçmene yönelik tehditlerine son verilecek. Sandık kurulu başkanları da, bundan böyle kamu görevlilerinden olabilecek. Sandık, rahatsızlığını doktor raporu ile ortaya koyan seçmenin ayağına gidecek.