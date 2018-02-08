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Partide kimlik siyasetinin yapıldığını söyleyen Bekaroğlu: CHP, yüzde 20'leri aşamaz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmasına rağmen PM üyeliği seçimlerinde delegelerden yeterli oyu alamayan Mehmet Bekaroğlu liste dışı kalmıştı. Partisinde koltuk bulamayan Bekaroğlu, 'Kimlik siyaseti yapılıyor' diyerek, CHP'nin yüzde 20'leri aşamayacağını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmasına rağmen PM üyeliği seçimlerinde delegelerden yeterli oyu alamayan Mehmet Bekaroğlu liste dışı kalmıştı. Bekaroğlu, yaşananların ardından kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELER
 
Sabah'ın haberine göre; Parti içindeki çekişmelere atıfta bulunan Mehmet Bekaroğlu, "CHP'de, benim 10 yıl daha kalsam anlamamın zor olduğu taktikler uygulanıyor." diye konuştu.
 
"CHP'DE KİMLİK SİYASETİ YAPILIYOR"
 
CHP'li vekil, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "CHP, sosyal demokrat kitle partisidir. Böyle bir partide, bütün kimliklerin, inançların, herkesin sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde siyaset yapması gerekiyor. Bu böyle olmadığı için, belli kimlikler CHP'ye ekonomik, politik öneriler getirse bile rey verilmiyor. CHP tabanı da, delegeleri de içe kapanıyor ve kimlik siyaseti yapıyorlar.

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