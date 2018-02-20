Partiden ayrılmadan ‘ittifak’ adaylığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesiyle sonuçlanan ittifak görüşmelerine ilişkin detayların yer aldığı perde arkası bilgiler AK Parti kulislerine yansımaya başladı. MHP lideri Bahçeli’nin, ittifakın ismi olarak daha önce ifade ettiği “Cumhur ittifakı”nı görüşme sırasında da önerdiği, ancak, “Siz, milli ve yerli ittifak derseniz o da olur” diyerek isim konusunda ısrarcı olmadığı öğrenildi.

YAN YANA OLACAK

İttifak yapan partilerin oy pusulasında yan yana veya ayrı ayrı yer almalarıyla ilgili konu, iki liderin görüşmesi sırasında netleştirilen en önemli noktayı oluşturdu. MHP’nin, “listede yan yana yer alsınlar” önerisini değerlendiren iki liderin de, bu konuda görüş birliğine vararak, ittifak partilerinin yan yana olmasında karar kıldıkları kaydedildi. Buna göre ittifak yapan partiler, oy pusulasında yan yana yer alacaklar. Pusulanın üst kısmında, ittifakın çatısı ve isminin yer aldığı bir bölüm olacak. Partilerin oyları ayrı ayrı sayılarak toplam bir “ittifak oyu” ortaya çıkacak.

3 GÜN ÖNCE

İttifakın detaylarında, partilerin ittifaktan cayma hakkına sahip olmasına ilişkin maddeler bulunduğu belirtildi. Buna göre partiler en geç, listelerin YSK’ya verilmesinden 3 gün önce ittifaktan ayrılabilecekler. İttifaktan ayrılmak isteyen parti, ayrıldığını YSK’ya vereceği bir başvuruyla belirtecek. İki partili bir ittifak ise her parti ayrı ayrı seçimlere katılmış olacak, ancak ikiden çok partiden oluşuyorsa Yüksek Seçim Kurulu, diğer partilere partinin birinin ittifaktan çekildiğini belirtip, ittifaka iki partiyle devam edileceğini bildirecek. İttifaktan ayrılan parti de kendisi bağımsız olarak seçimlere girebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Pazar günü MHP lideri Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren zirvede iki lider ‘seçim ittifakı’na son şeklini verdi.

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