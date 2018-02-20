Partiden ayrılmadan ‘ittifak’ adaylığı
Bahçeli’nin ismi konusunda ısrarcı olmadığı ‘Milli mutabakat’ta partiler yan yana yer alacak, oyları ayrı ayrı sayılacak. Listeler teslim edilmeden 3 gün önce birliktelikten cayılabilecek. İttifak dışı bir partinin lideri de partisinden ayrılmadan aday olabilecek.
- ŞERİFE GÜZEL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesiyle sonuçlanan ittifak görüşmelerine ilişkin detayların yer aldığı perde arkası bilgiler AK Parti kulislerine yansımaya başladı. MHP lideri Bahçeli’nin, ittifakın ismi olarak daha önce ifade ettiği “Cumhur ittifakı”nı görüşme sırasında da önerdiği, ancak, “Siz, milli ve yerli ittifak derseniz o da olur” diyerek isim konusunda ısrarcı olmadığı öğrenildi.
YAN YANA OLACAK
İttifak yapan partilerin oy pusulasında yan yana veya ayrı ayrı yer almalarıyla ilgili konu, iki liderin görüşmesi sırasında netleştirilen en önemli noktayı oluşturdu. MHP’nin, “listede yan yana yer alsınlar” önerisini değerlendiren iki liderin de, bu konuda görüş birliğine vararak, ittifak partilerinin yan yana olmasında karar kıldıkları kaydedildi. Buna göre ittifak yapan partiler, oy pusulasında yan yana yer alacaklar. Pusulanın üst kısmında, ittifakın çatısı ve isminin yer aldığı bir bölüm olacak. Partilerin oyları ayrı ayrı sayılarak toplam bir “ittifak oyu” ortaya çıkacak.
3 GÜN ÖNCE
İttifakın detaylarında, partilerin ittifaktan cayma hakkına sahip olmasına ilişkin maddeler bulunduğu belirtildi. Buna göre partiler en geç, listelerin YSK’ya verilmesinden 3 gün önce ittifaktan ayrılabilecekler. İttifaktan ayrılmak isteyen parti, ayrıldığını YSK’ya vereceği bir başvuruyla belirtecek. İki partili bir ittifak ise her parti ayrı ayrı seçimlere katılmış olacak, ancak ikiden çok partiden oluşuyorsa Yüksek Seçim Kurulu, diğer partilere partinin birinin ittifaktan çekildiğini belirtip, ittifaka iki partiyle devam edileceğini bildirecek. İttifaktan ayrılan parti de kendisi bağımsız olarak seçimlere girebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Pazar günü MHP lideri Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren zirvede iki lider ‘seçim ittifakı’na son şeklini verdi.
İSTİFA YOK
Başka bir partiye mensup kişiler de, partisinden istifa etmeden ittifak listesinden seçimlere girebilecek. Bir partinin genel başkanının, ittifak listesinde yer alabilmesi için partisinden istifa etmek zorunda olmayacak. Örneğin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP’nin genel başkanıyken, AK Parti veya MHP listesinden milletvekili adayı olabilecek.
“TÜRK TİPİ” TANIMLAR KULLANILDI
İttifakta kullanılan ve “Türk tipi” olarak nitelendirilen tanımlar da dikkat çekti. Bunlardan birini, “İttifakın ortak oyları” denilen oylar oluşturacak. Oy pusulasında ittifak partilerinin üzerine basılan mühürler, her parti için ayrı ayrı tutanak altına alınacak. Ancak pusulada ittifak çerçevesi içinde olmak koşuluyla her iki partiye birden veya orta kısma vurulmuş mühürler de geçerli sayılacak.
ORTAK OYLAR
Herhangi bir partiye ait olduğu tespit edilemeyen oylar ayrıca tutanaklarda yer alacak. Buna, “ittifakın ortak oyları” denecek. İttifak partilerinin oyları ayrı ayrı yazılarak toplanırken, ittifakın ortak oyları da tutanakta ayrı yazılacak. İttifakın ortak oyları partilerin aldığı oy oranına dağıtılacak. Partilerin geçerli oyları hem doğrudan aldığı, hem de ittifakın ortak oylarından aldığı pay toplanarak elde edilecek. Türk tipine bir diğer örneği de “partilerin kendi isimleriyle oy pusulasında ayrı ayrı yer almaları” oluşturuyor. Bağımsız iki parti olarak girilip, tek bir partiymiş gibi oyların toplanıp milletvekili dağılımının yapıldığı örnek, dünya siyasi literatürüne girecek niteliklerden birisi olarak dikkat çekiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.