Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Hiçbir partiler üzerinden bir hesap yapmayız

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu merkez ve ilçelerindeki yerel medya temsilcileriyle bir otelde düzenlediği toplantıda, kentin sorunları ve projelerinin yanı sıra anayasa değişiklik kanunuyla Türkiye’nin neler kazanacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin siyasi tarihi için önemli bir geçiş noktasında olunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişiyle ilgili bir halk oylamasının yapılacağını söyledi.

Milletin, büyük oranda bu yönetim sistemi değişikliğine “Evet” diyeceği kanaatinde olduklarını aktaran Kurtulmuş, anayasadaki değişikliğin Türkiye’ye neler getireceğine ilişkin bilgiler verdi.

“Mevcut sistem yürütmeyi iki başlı hale getirmiştir”

“Mevcut sistemin doğası, krizleri ortaya çıkaran bir nitelikte olmasıdır. Çünkü yürütmeyi iki başlı hale getirmiştir” diyen Kurtulmuş, 1982 Anayasası'nın yürütme çift başlılığını ortaya çıkaran bir sistem olduğunu, cumhurbaşkanına çok büyük yetkiler verdiğini, cumhurbaşkanının bu yetkilere sahip olmasına rağmen asla sorumlu olmadığını dile getirdi.

Kurtulmuş, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin ardından, halk tarafından seçilen bir başbakan ve hükümetin varlığının, yürütmedeki çift başlılığı ciddi bir şekilde körüklediğine dikkati çekti.

Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifinin en önemli nedenlerinden birisinin sistem içi çatışmaları ortadan kaldırmak, krizler ve kaoslara neden olabilecek ayrılıkların önüne geçmek, yürütmedeki çift başlılığı ortadan kaldırarak yürütmeyi, seçilmiş cumhurbaşkanının uhdesinde toparlayarak cumhurbaşkanına hesap verecek bir yolun açılmasını sağlamak olduğunu aktardı.

“Hiçbir şekilde kişiler üzerinden, partiler üzerinden bir hesap yapmayız”

“Anayasa değişiklik teklifini hazırlarken bu meseleyi asla kişisel ya da partisel olarak düşünmedik” diyen Kurtulmuş, “Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu meseleyi kişisel olarak düşünse şu andaki cumhurbaşkanlığı sistemi, hani diyorlar ya tek adamlık vesaire, yetkileri tek elde toplamak bakımından daha avantajlı bir sistemdir. Sorgu, sual yok. Dolayısıyla biz burada asla kişiler üzerinden hesap yapmıyoruz. Biz faniler üzerinden baki olan bir milletin hesabını görmeyiz. Hiçbir şekilde kişiler üzerinden, partiler üzerinden bir hesap yapmayız. Kişiler de partiler de gelip geçicidir. Bu topraklarda kıyamete kadar var olacak aziz milletimizdir.” açıklamasında bulundu.