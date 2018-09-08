Pensilvanya'da halk endişeli

Amerika’da “The Press” adlı yerel gazetede dün “Toplum Farkındalığı” imzasıyla yayımlanan makale, bölgede yaşayan Amerikalıların, FETÖ’den duyduğu rahatsızlığı ilk kez gözler önüne serdi. “Saylorsburg’daki ‘tarikatın’ arkasındaki gerçek” başlığıyla yayımlanan makalede, bölge sakinlerinin FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı kamp hakkındaki soru işaretleri ve endişe dile getirildi.

FETÖ kampının çevresinde yaşayan birçok kişinin son günlerde kamp içinde silah ya da havai fişek seslerine benzer gümbürtüler duyduğunun anlatıldığı makalede, “Ancak bu sesler konusunda en ürkütücü nokta bu seslerin tam otomatik silahlar gibi arka arkaya gelmesi. Tam da bu noktada seslerin nedenini bilmeyen çevre sakinleri kesinlikle ürkmeye başlıyor” ifadesine yer verildi.

ÖKSÜZ’DEN YALAN BİLGİ

FETÖ elebaşı Gülen hakkında kısa bir arkaplan bilgisine de yer verilen makalede, FETÖ’nün ABD’de yönettiği sözleşmeli okullara ve bu okullara yönelik FBI soruşturması olduğuna dikkat çekildi. Makalede ayrıca, firari FETÖ üyesi Kemal Öksüz’ün, Kongre’ye yalan bilgi verdiği için hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği geçen hafta Ermenistan’da tutuklandığı ancak bunun pek bilinmediği kaydedildi.

‘KENDİNİ İLAH GÖRÜYOR’

“Bir dini lider mi yoksa siyasi bir canavar mı?” alt başlığı kullanılan makalede, Gülen’in birçok tartışmalı konuşma yaptığı hatırlatıldı. Makalede, “Bu hareket (FETÖ) oldukça korkunç bir ideolojinin üzerine kurulu. Gülen kendini İngilizce fetvalarında pasifist ve ılımlı İslam doktrininin şampiyonu olarak sunuyor. Türkçe fetvalarını dinleyenler de tam tersine Gülen’in laiklik, Batı ve Yahudi karşıtı söylemlerde bulunduğunu söylüyor” bilgisi paylaşıldı. Elebaşı Gülen’in kendini “ilah” gibi gördüğüne işaret edilen makalede, “En baştaki soru şu: ‘Bu kampın çevresinde güvende miyiz?’ Tüm bunları kimin finanse ettiğine dair sorular var” ifadelerine yer verildi.