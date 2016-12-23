Pervin Buldan gözaltına alındı
TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.
HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın bu sabah İstanbul'da evinde gözaltına alındığını açıkladı.
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