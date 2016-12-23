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Pervin Buldan'dan gözaltý provokasyonu

HDP'li Ýstanbul Milletvekili Pervin Buldan sosyal medyadan 'gözaltýna alýndým' yaygarasý koparýp algý operasyonu yaptý. Ýfadesi alýnmasý gereken Buldan bu durumu malzeme yaptý. Buldan ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý.

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TBMM Baþkanvekili ve HDP Ýstanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkýnda  yürütülen bir soruþturma kapsamýnda Ýstanbul'da gözaltýna alýndýðýný söyledi ama iþin aslý ortaya çýktý.
 
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, Meclis Baþkanvekili HDP’li Pervin Buldan’ýn gözaltýna alýndýðý þeklinde çýkan haberleri yalanlanarak, "Kendisine herhangi bir gözaltý iþlemi yapýlmamýþ, kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiþtir" açýklamasýný yaptý.
 
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, Meclis Baþkanvekili HDP’li Pervin Buldan’ýn sabah saatlerinde gözaltýna alýndýðý þeklinde çýkan haberlerle ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Yapýlan açýklamada, "23-12-2016 günü bazý basýn yayýn organlarýnda yer alan HDP Ýstanbul Milletvekili ve TBMM Baþkanvekili Pervin Buldan’ýn Ýstanbul’da gözaltýna alýndýðýna dair haberler gerçeði yansýtmamaktadýr. Iðdýr Aðýr Ceza Mahkemesinin talimatý gereði Bakýrköy 6. Ceza Mahkemesince Pervin Buldan hakkýnda çýkartýlan zorla getirme kararý, 23-12-2016 günü saat 08.50’de kendisine ait ikamette teblið edilmiþ, herhangi bir gözaltý iþlemi yapýlmamýþ olup, avukatý ile birlikte kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiþtir" denildi.

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