Petek: Darbe teşebbüsü, bizzat millet tarafından engellenmiştir

Petek, 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin dolması nedeniyle, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda komisyonun 3 aylık çalışma süresi içindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Petek, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisin kendilerine verdiği görev sonucunda büyük heyecanla yerine getirdikleri komisyon çalışmalarının, ülkeye ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'de grubu bulunan 4 partinin ortak iradesiyle kurulan komisyonun 4 Ekim 2016'da çalışmalarına başladığını anımsatan Petek, komisyonun ek süre almadan bugüne kadar en yoğun çalışan komisyon olarak süresini tamamladığını belirtti.

Petek, 3 ay içinde 22 toplantı yaptıklarını, burada kişi başına ortalama 3 saat dinleme süresi çerçevesinde, konuya doğrudan hakim, bu konuda bilgisi olan, sorumluluk mevkisinde bulunan, olayı yaşayan 51 kişiyi dinlediklerini kaydetti.

Çalışma ziyaretleri kapsamı da dahil toplam 141 kişinin bilgisine başvurduklarını anlatan Petek, demokratik usullerle tespit ettikleri, ortak teklifleri öncelemek suretiyle komisyonun tüm üyeleriyle belirledikleri isimleri dinlediklerini ifade etti.

Petek, bilgi paylaşımını dağıtmamak, iktidar-muhalefet ayırımı yapmadan komisyon üyelerinin ciddi katkılarını sağlamak amacıyla alt komisyon oluşturmadıklarını vurguladı.

Komisyon salonunda 142 saat 22 dakika süren toplantı düzenlediklerini, komisyona gelen dilekçelerin incelendiğini, ilgili olanların üyelerle paylaşıldığını, bu çerçevede 604 dilekçenin değerlendirildiğini anlatan Petek, 4 partiden sunulan önerge sayısının ise 70 olduğunu bildirdi.

Reşat Petek, 3 aylık süre içinde kurum ve kişilere 86 bilgi ve belge isteme yazısı gönderildiğini, bugüne kadar 67 cevap alındığını, yeni yazılmış yazıların cevaplarının da beklendiğini belirtti.

Petek, eski cumhurbaşkanları ve başbakanlara, gerekli gördükleri diğer kişi ve kurumlara yazıyla sorular yönelttiklerini, cevapları beklediklerini aktardı.

Petek, tam zamanlı ve yarı zamanlı 27 uzman görevlendirildiğine, komisyonu uluslararası heyetlerin de ziyaret ettiğine işaret etti.

Komisyonun Ankara, İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri hakkında da bilgi veren Petek, konuyla ilgili oldukça önemli bilgilere birinci elden ulaştıklarını açıkladı.

Petek, Mecliste 51, çalışma ziyaretleri kapsamında 90 kişi olmak üzere 141 kişiyi dinlediklerini ve tarihe değerli notlar düştüklerine işaret ederek, "Bu çalışmalarımızı 3 aylık süreye sığdırarak, süre uzatma talebinde bulunmadan çalışmalarımıza son verdik." dedi.

Bilgi, belge, yazılı sorular kapsamında rapor taslağının yazım çalışmasının devam ettiğini aktaran Petek, basında, komisyon raporu tamamlanmadan bazı bilgi ve belgelerin yer aldığını, komisyonda görüşülen, nihai şekli verilen bir raporun söz konusu olmadığını kaydetti.

Petek, taslak rapor tamamlandığında komisyon üyelerine dağıtılacağını, üyelerden gelecek ek bilgi, görüş ve değerlendirmelerin raporda derecelendirilenleceğini, son şekli verildikten sonra başkanlığa sunulacağını belirtti.

Komisyon Başkanı Petek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir silahlı darbe teşebbüsü, bizzat millet tarafından engellenmiştir. Türkiye, demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığını sadece yazıda, sözde kalmayan, gerektiğinde vatandaşların canı pahasına bu değerlerin hayata geçirildiği bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen bu alnı öpülesi millet, İstiklal Marşımızda 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' dediği gibi, göğsünü siper ederek, bu hayasızca akını püskürtmüştür. Çünkü bizim bu ülkeden başka vatanımız yoktur."