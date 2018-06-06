Peygamberler Şehri ‘Cumhur İttifakı’ diyor

24 Haziran seçimlerinde TBMM’ye 14 milletvekili gönderecek olan Peygamberler Şehri Şanlıurfa, adeta tek ses olmuş Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan diyor... Şanlıurfalılar, milletvekillerinde ise AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı ‘tulum’ çıkaracaklarını söylüyor. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 68 oy veren Şanlurfa, 7 Haziran 2015 seçimlerinde ise AK Parti’yi yüzde 46, HDP yüzde 38, MHP yüzde 5, CHP’yi yüzde 4 oyla destekledi. 1 Kasım seçimlerinde de AK Parti’ye yüzde 64 oy veren Şanlıurfalılar terör örgütü ile bağını kesmeyen HDP’ye yüzde 28, MHP’ye yüzde 2, CHP’ye de yüzde 2 oyla destek oldu. 16 Nisan referandumunda da yüzde 70 ile ‘evet’ dedi.

İşte esnafından bakkalına, işadamından avukatına, öğrencisinden evhanımına Şanlıurfalılar’ın Star’a anlattıkları...

URFA ERDOĞAN’A SEVDALI

Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba:Urfalılar Cumhurbaşkanımıza sevdalı biz de Urfalılar’a sevdalıyız. İnşallah 14 adayımızla Meclis’te olacağız. Güçlü bir Meclis olmadığı zaman Ccumhurbaşkanımızın yönetimi zorlaşacaktır. Şanlıurfalılar bunun farkında. Halkın sağduyusu galip gelecektir. 24 Haziran önemli bir dönemeç bunu döndüğümüzde 16 yılda yaptığımızı bu sefer bir dönemde yapabileceğiz.

TERCİHİMİZ İSTİKRAR

Avukat Hasan Kandemir: Hiç kimsenin mal varlığı beş yıl önceyle bir değil. Huzura ve refahı devam etmesi için ülkede ve bölgede istikrarın olması lazım. Bu yönde oy vereceğiz.

Avukat Hüseyin Kandemir: AK Parti insanın insan olmasından ötürü bazı haklarının olduğunu hatırlattı. Güneydoğu’da yılların birikmiş baskılarını kaldırdı, özgürlükleri getirdi.

Mehmet Ali Demir (Harita Teknikeri): AK Parti bir güneş gibi ülkeyi aydınlatmaya çalıştı, ancak bu güneşi batırmak isteyen o kadar çok hain var ki. Bu güneşi batırmamak için AK Parti ve Erdoğan diyeceğiz.

Ali Altandağ (Esnaf): AK Parti demek istikrar, birikim demek, 16 yıllık başarılı bir tecrübe var. İnşaatı tamamlanmış bir bina varken kalkıp yeni bir bina inşa etmeye gerek yok.

Kasım Sezer (kanaat önderi): Bu bir seçim değil beka sorunu... Sultan Abdülhamit Han’a yaptıklarının aynısını Erdoğan’a yapmaya çalışıyorlar. Abdülhamit Han gidince Osmanlı da gitti. Mesele Tayyip bey meselesi değil... Bu siyaset üstü bir şey.

4 MİLYON NAKŞİ ERDOĞAN DiYECEK